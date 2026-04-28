Empleados critican la "cara oculta" de Stellantis Vigo con "cargas de trabajo insostenibles"

Imagen de la concentración de este martes en Vigo. - EUROPA PRESS

VIGO 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Empleados de Stellantis Vigo se han concentrado este martes ante las puertas de la fábrica automovilística para denunciar la "cara oculta" de la empresa con "precariedad, estrés" y "cargas de trabajo insostenibles".

En el marco del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, decenas de trabajadores se han manifestado, convocados por la CUT, para exponer la "realidad" de sus puestos, con "estrés, ansiedad, agotamiento y precariedad", en vez de "motivación, bienestar y satisfacción" que es, a su juicio, lo que "vende" la compañía.

En este contexto, la delegada de Prevención, Rosana Comesaña (CUT), ha lamentado que Stellantis "no reconozca las enfermedades profesionales", indicando que en una planta con más de 6.000 trabajadores y casi 700.000 horas de bajas en 2025, "solo se han reconocido 8 enfermedades laborales".

"El resto se catalogan como enfermedades comunes", ha criticado, solicitando una reducción de los ritmos de trabajo y "encuestas reales" a los empleados.

Comesaña ha explicado que esta situación se traduce en la cantidad de personas que quieren abandonar la factoría cuanto antes, acogiéndose a los planes de extinción de empleo propuestos por Stellantis incluso perdiendo gran parte de sus prestaciones.