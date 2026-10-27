Enrique Almendros, reelegido presidente de Acerauto

Asamblea General de la Asociación Empresarial del Comercio de Equipos y Recambios para la Automoción - FEMEVAL

VALÈNCIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea General de la Asociación Empresarial del Comercio de Equipos y Recambios para la Automoción (Acerauto), integrada en Femeval, ha reelegido como presidente a Enrique Almendros, director general de Grupauto.

Almendros afronta así su cuarto mandato al frente de esta organización que representa a las empresas de las provincias de Valencia y Castellón dedicadas a la distribución y comercialización de recambios, componentes, equipos y accesorios para vehículos. Son doce años liderando la defensa del sector, actuando como interlocutor ante las administraciones públicas y promoviendo el desarrollo de la posventa de automoción.

El presidente de Acerauto ha destacado que "el sector atraviesa una etapa de transformación sin precedentes debido a la transformación tecnológica de los vehículos, la electrificación, la digitalización de los procesos comerciales, la sostenibilidad y los cambios en los hábitos de movilidad". "Y ante estos desafíos el asociacionismo cobra especial relevancia porque son retos que requieren una respuesta colectiva como la capacitación de las plantillas", ha destacado.

En este sentido, se estima que el 70% de los cambios en la cadena de valor de la posventa se concentrará entre 2025 y 2030; entre el 5% y el 20% del negocio del recambio mecánico podría desaparecer con el avance del vehículo eléctrico; y hasta el 40% del valor futuro estará vinculado al software, los datos y los servicios asociados, más que a las piezas en sí mismas.

ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTATUTOS

La Asamblea General Extraordinaria y Electoral ha aprobado también la actualización de los estatutos vigentes desde la constitución de la asociación en 1979.

Al respecto, se amplía su ámbito territorial a las provincias de Valencia y Castellón, se incorpora el lenguaje inclusivo y se cambia la denominación a Asociación Empresarial del Comercio de Equipos y Recambios para la Automoción, en lugar de Asociación de Comerciantes de Equipos, Recambios y Accesorios para la Automoción.

El nuevo Comité Ejecutivo de Acerauto queda integrado, además de por el presidente, Enrique Almendros (Grupauto), por los vocales Martín Santatecla (Carva) Tomás Roig (Circuit Levante) Vicente Martínez (Automarvi), Néstor Córdoba (Juntas Metalplas) Juan Baixauli (Recambios Colón), Manolo Belenguer (Autorecambios Vilber), Tato Giménez (Suvima) y Carlos Herreros (Garcia Argüelles).