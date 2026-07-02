Archivo - España alcanza los 56.682 puntos de recarga en España, aunque casi uno de cada cuatro no está operativo - MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA - Archivo

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La red nacional de puntos de recarga en España cuenta ya con 56.682 ubicaciones en funcionamiento tras incorporar 1.605 nuevas estaciones de carga para vehículos eléctricos durante el segundo trimestre de 2026, un 2,9% más que en el trimestre anterior, según el Barómetro de Electromovilidad elaborado por Anfac.

Pese al avance, la patronal del automóvil advierte de que el despliegue de la infraestructura continúa condicionado por el elevado número de instalaciones que permanecen fuera de servicio.

En concreto, 17.821 puntos de recarga ya instalados todavía no están operativos, lo que supone cerca del 24% del total de la infraestructura desplegada en España. De entrar en funcionamiento, la red pública alcanzaría los 74.503 puntos de recarga, una cifra que sería más que considerable para avanzar la transición del vehículo de combustión al 100% eléctrico.

No obstante, pese a estos datos, el mercado electrificado sigue en avance en España. Entre enero y junio se matricularon 141.143 turismos electrificados, un volumen que elevó su cuota de mercado hasta el 21,8% y consolidó la electrificación como una de las principales tendencias del mercado automovilístico español.

ANFAC RECLAMA ACELERAR LA PUESTA EN SERVICIO

El director general de Anfac, José López-Tafall, destaca que el mercado del vehículo electrificado "continúa demostrando un comportamiento muy positivo", con más de 141.000 matriculaciones durante el primer semestre y una cuota del 21,8%.

Sin embargo, advierte de que la infraestructura de recarga sigue siendo "el principal desafío" para consolidar la electrificación y reclamó agilizar la tramitación administrativa y reducir los plazos de activación de los puntos ya instalados para aprovechar plenamente las inversiones realizadas.

Asimismo, defiende que España dispone de una "oportunidad única" para consolidarse como uno de los principales polos industriales del vehículo electrificado en Europa, aunque consideró imprescindible mantener el impulso del mercado y ampliar una red de recarga plenamente operativa, accesible y distribuida de forma equilibrada por todo el territorio.

MÁS CARGADORES DE ALTA POTENCIA

ANFAC subraya además el crecimiento de la infraestructura de alta potencia. Durante el segundo trimestre se instalaron 337 nuevos puntos de recarga de 250 kilovatios (kW) o más, elevando el total hasta 2.806. Según la asociación, el primer semestre de 2026 ya concentra el 90% de toda la infraestructura de alta potencia que se incorporó durante 2025.

No obstante, este tipo de cargadores representa todavía alrededor del 5% del total de la red pública operativa, mientras que los puntos de hasta 22 kW siguen concentrando cerca del 70% de la infraestructura disponible.

El informe señala igualmente que España ya ha alcanzado el 67% del objetivo de potencia instalada en recarga previsto para 2026 conforme a la metodología de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA).

Además, 22 provincias ya cumplen o superan los niveles de potencia requeridos para ese ejercicio, mientras que otras diez permanecen por debajo del 50% del objetivo fijado.