La española Liux estrenará en París su modelo urbano BIG, disponible en España en 2027 por 18.000 euros

Liux BIG - LIUX

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Liux, empresa española de movilidad eléctrica, presentará en el Salón del Automóvil de París el Liux BIG, su primer modelo comercial y el primer coche del mundo fabricado con fibra de lino, que llegará al mercado español en el primer semestre de 2027, con un precio de partida inferior a los 18.000 euros.

El Liux BIG se presenta como un coche urbano sostenible gracias a la combinación de ligereza, eficiencia y prestaciones récord en un vehículo del segmento L7e. El modelo cuenta con dos opciones de batería de 15 y 20 kWh que ofrecen una autonomía de 215 km (según ciclo WMTC) y 270 km respectivamente, y puede alcanzar una potencia máxima de 35 kW (47 CV).

El vehículo se ha desarrollado con una carrocería ultraligera y un monocasco fabricado íntegramente con biocomposites de fibra de lino. Esta tecnología innovadora permite reducir en un 40% el peso del chasis frente al acero y disminuir su huella de CO2 en un 60%. La ligereza de la fibra de lino mejora la eficiencia energética y el comportamiento dinámico del vehículo, optimizando la distribución de sus 648 kg de peso incluyendo la batería.

Su arquitectura permite un consumo de solo 6,7 kWh cada 100 km, logrando una eficiencia energética que duplica la media del mercado. Además, gracias a su cargador de a bordo de 3,3 kW, el Liux BIG se puede cargar con un enchufe doméstico convencional del 20% al 80% en menos de tres horas.

APUESTA POR EL MERCADO EUROPEO

La participación en el Salón de París supone el estreno de Liux en una feria del automóvil y anticipa su apuesta inicial por el mercado europeo. España será junto a Italia y Francia los primeros mercados del Liux BIG de cara a su lanzamiento comercial en el primer semestre de 2027.

Diseñado y desarrollado en España, la producción del Liux BIG se llevará a cabo en la planta de la empresa en Azuqueca de Henares (Guadalajara), con una capacidad estimada de 20.000 vehículos anuales a partir de 2028.

"Tras tres años desarrollando el Liux BIG, hemos conseguido crear el vehículo con las mejores prestaciones de su categoría. El modelo ofrece el comportamiento dinámico y la solidez en carretera de modelos de segmentos superiores, pero con la practicidad y la agilidad de los vehículos urbanos ligeros", ha señalado el consejero delegado y cofundador de Liux, Antonio Espinosa.

Antes de su lanzamiento comercial y hasta la fecha, cerca de 7.500 personas se han registrado en la lista de espera del LIUX BIG, poniendo de manifiesto la demanda creciente de soluciones de movilidad urbana eléctrica que combinen eficiencia, sostenibilidad y un diseño adaptado a la ciudad.