Los fabricantes de coches piden enfoque "práctico y flexible" en la ley de producción 'Made in Europe'

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MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) considera que la Ley de Aceleración Industrial (IAA) impulsada por la Unión Europea debe ofrecer "un enfoque más práctico y flexible" y ser completada por una "sólida estrategia industrial que impulse la competitividad de Europa.

Así lo ha trasladado en un comunicado en el que ha compartido sus primeras impresiones y una evaluación general en su conjunto de la Ley, a la que ha querido añadir algunas propuestas para que los legisladores "revisen la propuesta actual".

"ACEA comparte el objetivo de fortalecer la base industrial de la UE y reducir la dependencia de terceros países en materia de tecnologías estratégicas. Asimismo, reconocemos la urgente necesidad de construir una cadena de valor europea integrada para las baterías como base para la soberanía tecnológica", ha compartido la asociación.

Si bien, la patronal defiende que, para tener éxito, la ley debe basarse en las realidades de la cadena de valor y ofrecer un enfoque más práctico y flexible para calcular el contenido europeo. "Esto es especialmente importante para las baterías, ya que la propuesta se basa en supuestos optimistas sobre el futuro suministro nacional de componentes para baterías", añade.

Entre otras consideraciones, ACEA cree que "aún faltan" varias definiciones clave, como la metodología para definir el acero y el aluminio con bajo contenido de carbono, así como la interpretación jurídica de si el ensamblaje de vehículos dentro de la Unión abarca siempre a los 27 Estados miembros.

Por otro lado, la implementación de la IAA incrementará los costos de fabricación de vehículos y, por lo tanto, elevará los precios. "Por consiguiente, debería ofrecer incentivos suficientes para compensar los costos de localización, como, por ejemplo, la concesión de supercréditos a todos los coches y furgonetas eléctricos de batería fabricados en la UE", ha recomendado la patronal.

Asimismo, cree positivo que estén disponibles planes de apoyo financiero directo para entidades públicas, como los municipios, con el fin de compensar los costos adicionales asociados a la adquisición de camiones y autobuses fabricados en la UE.

Por otro lado, ha advertido sobre el riesgo de "convertir la Ley de Aceleración Industrial en una Ley Administrativa Industrial". "La creación de nuevos procesos para informar sobre el origen de miles de componentes procedentes de una gran variedad de proveedores en todo el mundo supondrá una carga considerable. El cumplimiento debe ser fácilmente auditable y la presentación de informes debe ser lo más sencilla posible", ha recomendado.

Finalmente, ACEA ha apuntado que la propuesta actual no refleja suficientemente las realidades específicas de los camiones, autobuses y vehículos de mayor longitud y no se aborda "adecuadamente" el papel específico de la ciberseguridad para los vehículos que prestan servicios públicos.