Los fabricantes de recambios y distribuidores elevan un 4% y un 8,5% su crecimiento en 2025

Archivo - La facturación de fabricantes de recambios y distribuidores vuelve a crecer en el tercer trimestre - ANCERA Y SERNAUTO - Archivo

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La actividad del sector de la posventa independiente ha mantenido una evolución positiva durante el último trimestre del año, consolidando el crecimiento registrado a lo largo de 2025, con un aumento respecto a 2024 del 4% en la actividad de los fabricantes y del 8,5% interanual para los distribuidores.

Durante el cuarto trimestre, los datos han mostrado una evolución favorable frente al mismo periodo de 2024, según los resultados del Observatorio de la Actividad de la Posventa, correspondientes al cierre de 2025 y las previsiones para el primer trimestre de 2026, elaborado por la Asociación Española de Proveedores de Automoción (Sernauto) y la Asociación Nacional de Comerciantes de Equipos, Recambios, Neumáticos y Accesorios para Automoción (Ancera), en colaboración con GiPA.

Así, se ha dado un crecimiento interanual del 2,3% en el sector de fabricantes de recambios, mientras que entre los distribuidores y mayoristas el incremento ha sido del 8,4%.

En materia de gestión de stocks, el 41% de los distribuidores afirma haber incrementado el stock en turismo y un 14% en vehículo industrial durante el cuarto trimestre 2025.

Los reajustes de stock en la parte de fabricantes relacionadas con el vehículo industrial son mucho más comedidos que en la parte de turismo. El 23% de los fabricantes declara que las devoluciones o reajustes de stock en el último trimestre de 2025 han aumentado respecto al trimestre anterior en el mercado de turismos, 4x4, SUV, mientras que para la parte de vehículos industriales se sitúa dicho porcentaje en sólo un 8%.

PERSPECTIVAS PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2026

Las previsiones para el primer trimestre de 2026 apuntan a una continuidad del crecimiento, aunque a un ritmo más moderado. En el caso de los fabricantes, se espera un incremento del 1,2% respecto al primer trimestre de 2025, mientras que la distribución prevé mantener niveles de crecimiento similares a los observados en los últimos trimestres (+3,5%).

Los fabricantes de recambios declaran como retos para el futuro la rentabilidad y márgenes; las ventas y crecimiento; el servicio y suministro; el mercado e incertidumbre; y la tecnología y procesos.

Por su parte, los distribuidores señalan como retos la rentabilidad y los márgenes; el personal y recursos humanos; las ventas y socios; el stock y operaciones; y la legislación e incertidumbre.

"Entramos en una fase en la que el crecimiento deja paso a un entorno más equilibrado, donde el verdadero diferencial para los fabricantes estará en la gestión y en la capacidad de anticipación2, ha subrayado el presidente de la Comisión de Recambios de Sernauto, Benito Tesier.

Mientras, para la presidenta de Ancera, Nines García de la Fuente, los datos reflejan el buen comportamiento del sector durante el último ejercicio.

"Seguimos afrontando retos relevantes, como la gestión eficiente de los stocks, la optimización de procesos y recursos o el control de los niveles de impago, que hacen imprescindible continuar trabajando de forma coordinada y con acceso a información fiable y actualizada para seguir tomando decisiones estratégicas y garantizar la sostenibilidad del sector en los próximos años", ha expresado.