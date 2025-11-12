Faconauto y Anfac desconocen las medidas del plan de ayudas al coche eléctrico por parte del Gobierno

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) y la patronal de los concesionarios españoles, Faconauto, han trasladado este miércoles que no se les ha comunicado ninguna acción desde el Ministerio de Industria respecto a la puesta en marcha de un nuevo plan de ayudas para la compra de vehículos eléctricos y la no prórroga del Plan Moves.

"No se ha comunicado ninguna acción al respecto desde el ministerio y se desconoce, por el momento, cualquier plan para 2026", han explicado ambas patronales a Europa Press, en relación a una posible batería de nuevas medidas para ayudar a la adquisición de vehículos eléctricos, tal y como ha adelantado 'El País' este miércoles.

No obstante, tanto Faconauto como Anfac han explicado que es necesario ampliar estas ayudas en aquellas Comunidades Autonómas donde están ya agotadas las subvenciones del Plan Moves y poder mantener "el buen ritmo de ventas de vehículos electrificados" acumulado este 2025, que representan el 18,5% de las ventas totales en España hasta octubre, así como poder dar solución también a los clientes que ahora mismo se encuentran en listas de espera.

Del mismo modo, Anfac y Faconauto han recordado que, a día de hoy, todavía hay ayudas en el Plan Moves y que finalizan el 31 de diciembre, tal y como estaba previsto. Si bien es cierto que en algunas CCAA ya se ha notificado el agotamiento de los fondos asignados.

Hasta ahora, las ayudas vigentes en el Moves son la deducción del 15% en el IRPF, hasta un máximo de 3.000 euros, por la adquisición de un vehículo eléctrico, y hasta 4.500 euros por la compra de un vehículo electrificado (que llega hasta 7.000 euros con achatarramiento).