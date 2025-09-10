Faconauto prepara su Congreso de 2026, con la participación confirmada de más de 50 empresas

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Faconauto prepara ya la nueva edición de su Congreso anual, que tendrá lugar los próximos 4 y 5 de marzo de 2026 en Ifema Madrid, y en el que más de 50 empresas patrocinadoras han confirmado su participación, una cifra que supera las alcanzadas en estas fechas en ediciones anteriores.

"Este respaldo refleja la confianza del sector en el Congreso Faconauto, consolidado como el gran escaparate de la automoción en España y el foro donde concesionarios, marcas, empresas tecnológicas, financieras, aseguradoras, energéticas y expertos nacionales e internacionales debaten sobre los principales desafíos de la distribución y la movilidad", ha subrayado Faconauto.

La edición de 2026 aspira a reunir a más de 2.000 profesionales en un contexto decisivo para la automoción, en el que se prestará especial atención a los equilibrios internacionales que marcan la competencia global. También se abordarán cuestiones clave como la transición hacia la movilidad sostenible, la digitalización y la innovación de los concesionarios, la irrupción de la inteligencia artificial, la rentabilidad de los nuevos modelos de negocio y la evolución de la relación con clientes cada vez más exigentes.

El Congreso se celebrará bajo el lema '#TúDecides' y su programa combinará ponencias estratégicas, mesas redondas y workshops con espacios concebidos para el networking y la generación de negocio. Asimismo, reforzará su dimensión internacional incorporando experiencias de otros mercados y voces expertas en inteligencia artificial, electrificación, cliente digital y eficiencia operativa en retail.

"Que en este momento del año hayamos sumado ya a más de 50 patrocinadores confirma la confianza que despierta este Congreso y la solidez de las alianzas que construimos con nuestros partners. Nuestro objetivo es ofrecer un entorno donde se generen oportunidades reales de negocio y se impulsen proyectos que acompañen a los concesionarios en su transformación", ha indicado la directora general comercial de Faconauto, Montse Martínez.

La edición de 2025 cerró con cifras récord de más de 2.000 congresistas, 75 empresas patrocinadoras, 485 impactos en prensa, 1,8 millones de euros en valor publicitario generado y un alcance superior a 1,3 millones de personas en medios y redes. Además, el 85% de los asistentes afirmó haber descubierto nuevos productos o servicios durante el evento.