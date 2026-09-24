Facua detecta diferencias de hasta un 225% en los precios de las tarifas de la ITV en función de la comunidad autónoma

Archivo - Imagen de archivo de la unidad móvl de la ITV de Miajadas (Cáceres). - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Facua-Consumidores en acción ha informado este jueves que ha detectado diferencias de hasta un 225% en los precios de las tarifas de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) obligatoria para los turismos con motor de gasolina y de un 103,4% en los vehículos diésel para el año 2026, en función de la comunidad autónoma en la que se realice.

Según ha detallado Facua en una nota, Cantabria y Euskadi son las comunidades autónomas con las tarifas más caras para las ITV de los turismos. En el caso de las motocicletas, los precios más elevados están en Madrid. El precio medio de la ITV en las 17 comunidades autónomas en la actualidad es de 39,18 euros para los turismos de gasolina y de 46,09 euros para los equipados con motor diésel.

De esta manera, la subida interanual media en las modalidades de vehículos analizadas ha sido del 2,5% en los de gasolina y de 2,3% en los diésel, mientras que en las motocicletas es del 4,4%. Así, el análisis de la asociación recoge las tarifas de la ITV de turismos, tanto diésel como gasolina con catalizador (los no catalizados tienen cada vez menos presencia en el parque automovilístico de España), así como de motocicletas.

Los precios recogidos incluyen el 21% de IVA (o el 7% del IGIC canario, el 9% del IPSI de Ceuta y el 4% del de Melilla), pero no la tasa de Tráfico, establecida en 4,18 euros para todas las inspecciones.

En este sentido, Gasolina Euskadi se mantiene por tercer año consecutivo como "el territorio con el precio de la ITV más alta para los turismos de gasolina (55,28 euros)". Cantabria se sitúa en segunda posición, con 51,07 euros, y le sigue Castilla y León, con 47 euros. Sin embargo, las tarifas más económicas continúan estando otro año más en las estaciones de Mallorca, con 17,01 euros (las tarifas en Baleares dependen de cada Consell insular; en Menorca, el otro territorio analizado en las islas, son 30,92 euros).

En segundo lugar, el precio en las de Andalucía para los vehículos con menos de 1.600 centímetros cúbicos, es de 29,10 euros (para el resto se pagan 39,34 euros). Extremadura en el caso de las estaciones explotadas directamente por la administración autonómica, 29,25 euros (en las de empresas privadas supone 42,48 euros).

En cuanto a los diésel, Cantabria se sitúa como la más cara, con 57,80 euros, y le sigue de cerca Euskadi, donde la diferencia es solo de seis céntimos y se cobran 57,74 euros. Le sigue Aragón, con 56,58 euros. En cuanto a las tarifas más bajas para las ITV de los turismos diésel, el ranking se repite al completo: las de las estaciones de la administración de Extremadura (29,25 euros; en las privadas se pagan 42,48 euros) son las que ocupan el primer lugar, seguidas de las tarifas de las Islas Baleares (tanto Mallorca como Menorca, 30,92 euros) y Andalucía para los turismos de menos de 1.600 centímetros cúbicos (34,21 euros; para el resto se pagan 44,44 euros).

MOTOCICLETAS

La tarifa media para pasar la ITV de una motocicleta en las 17 comunidades autónomas es de 24,28 euros. En esta categoría, la diferencia entre la más cara y la más económica llega a alcanzar un 294% en 2026. Así, las más caras están en la Comunidad de Madrid, donde el precio medio de las estaciones comparadas por Facua --tienen las tarifas liberalizadas-- alcanzan los 40,22 euros. En el otro extremo, Mallorca, donde pasar la ITV cuesta 10,21 euros.

Asimismo, el análisis de las ITV realizado por Facua refleja que "solo se ha producido congelación tarifaria en seis comunidades autónomas (Andalucía, Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura -solo en las estaciones de la Administración- y La Rioja) y en Ceuta".

La mayor subida, del 30,3%, se ha producido en la tarifa de Asturias para las motocicletas. El segundo y el tercer incremento más alto ha sido en la comunidad autónoma de Extremadura, donde las tarifas para las motocicletas han subido un 11,9% y las aplicadas para turismos de gasolina y diésel son un 9,4% más elevadas que en 2025 (en las estaciones privadas, en las gestionadas por la Administración no hay subida).

La Comunidad de Madrid tiene el servicio de Inspección Técnica de Vehículos liberalizado y, por tanto, las tarifas no están reguladas por la administración autonómica. En este sentido, cada empresa cobra los precios que estima oportunos, si bien sobre las tarifas publicadas en cada estación de ITV "la mayor parte de las empresas aplican diferentes descuentos para tratar de atraer más clientes, en función de los horarios a los que se solicite la cita previa para la inspección o si se contrata a través de medios telemáticos".

Según las tarifas publicadas por cada concesionario de ITV en la Comunidad de Madrid, el precio medio de la inspección es de 37,83 euros en los coches de gasolina (un 1,4% más que en 2025) y de 46,86 euros en los coches con motor diésel (un 1,3% más). En el caso de Murcia, esta comunidad también tiene desde 2024 únicamente estaciones que pueden fijar libremente sus precios. Así, en la Región, el precio medio para los coches de gasolina es de 38 euros (un 2,7% más que en 2025) y un 49,83 para los diésel (un 0,6% más).

EXPLOTACIÓN ESTACIONES PÚBLICA O PRIVADA

Según la comunidad autónoma, la explotación de las estaciones de ITV puede ser pública o privada. En aquellos lugares en los que es privada, suele prestarse mediante un régimen de concesión en el que los precios son controlados por la administración correspondiente, salvo en los casos de Madrid y Murcia, donde son libres. También existen comunidades donde convive un modelo mixto de públicas y privadas.

En la Comunidad Valenciana, la Generalitat aprobó en julio de 2022 que la gestión de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) volviese a ser pública una vez concluyó la concesión de las empresas privadas que se encargaban de las revisiones periódicas desde hacía 25 años.

La puesta en marcha de la nueva sociedad comenzó el 31 de diciembre de 2022. En Extremadura conviven algunas estaciones de carácter público, explotadas directamente por la administración, con otras privadas, que funcionan en régimen de concesión o autorización, lo que provoca diferencias notables en los precios de las inspecciones, pues a la cantidad que se cobra en las estaciones de carácter público, por tratarse de tasas y no precio, no se les aplica el IVA.

Por su parte, la Región de Murcia funcionaba de manera similar hasta que la única estación pública, la de Alcantarilla, echó el cierre en 2023. En Mallorca, que cambió su modelo en 2020, gestiona directamente el Consell Insular a través de una empresa (Itevebasa). Andalucía es, por otro lado, la comunidad autónoma que ofrece un sistema tarifario "más complejo" ya que hace una distinción de los vehículos no solo en función de si son propulsados por motores de gasolina o diésel, sino de su cilindrada. Así, fija una tarifa de 29,10 euros para los turismos de gasolina con motores de menos de 1.600 centímetros cúbicos y de 39,34 euros para los de mayor cilindrada.

En el caso de los turismos diésel ocurre algo similar. La Junta de Andalucía fija una tarifa de 34,21 euros para los coches de menos de 1.600 centímetros cúbicos y de 44,44 euros para el resto. En el extremo opuesto se encuentran Asturias, Menorca o Extremadura, donde existe una única tarifa para todos los vehículos, con independencia de su cilindrada y de si son de gasolina o diésel.

Así, por ejemplo, en las estaciones de ITV de la comunidad extremeña la tarifa es de 29,25 euros (si se trata de alguna estación explotada directamente por la administración autonómica) o de 42,48 euros (en el caso de las estaciones en régimen de concesión administrativa).