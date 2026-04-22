Archivo - Fastned dispara sus ingresos un 40% y marca récord de suministro eléctrico en el primer trimestre - FASTNED - Archivo

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La compañía europea de recarga ultrarrápida Fastned ha registrado resultados récord en el primer trimestre de 2026, con un incremento del 40% en sus ingresos por recarga, hasta lograr 39,2 millones de euros, y un crecimiento del 32% en la energía suministrada, impulsada por el avance de la movilidad eléctrica en Europa.

Durante el trimestre se registraron 2,1 millones de sesiones de recarga, un 28% más respecto al año anterior, con una media de 26,5 kWh por sesión, reflejo de una mayor utilización de la red y del aumento de las distancias recorridas por los usuarios de vehículos eléctricos. La energía suministrada permitió recorrer aproximadamente 277 millones de kilómetros sin emisiones de escape, evitando unas 50.300 toneladas de CO2.

EXPANSIÓN DE LA RED Y MEJORA DE LA RENTABILIDAD

Fastned puso en marcha ocho nuevas estaciones de recarga en países como Dinamarca, Italia, Francia y Reino Unido en el primer trimestre, además de ampliar o modernizar otras cuatro ubicaciones. Con ello, la red alcanza ya 414 estaciones operativas en nueve países europeos, entre los que se encuentra España.

En paralelo, la compañía ha mejorado la rentabilidad de sus infraestructuras, con unos ingresos anualizados por estación de 387.000 euros, frente a los 325.000 euros registrados un año antes, lo que evidencia el avance hacia un modelo más eficiente y escalable.

IMPULSO DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO EN EUROPA

Los resultados se enmarcan en un contexto de fuerte crecimiento del vehículo eléctrico en Europa. En los dos primeros meses de 2026, los eléctricos de batería representaron el 19,6% de las nuevas matriculaciones en la UE, la AELC y Reino Unido, con cerca de nueve millones de vehículos en circulación en los mercados donde opera la compañía.

En este contexto, el parque de vehículos eléctricos alcanza ya cerca de 9 millones en los nueve mercados en los que opera Fastned, reflejando un crecimiento sostenido del mercado.

Además, el aumento de las matriculaciones fue especialmente significativo en mercados clave como Francia (+38,5%) y Alemania (+26,3%), lo que refuerza la demanda estructural de infraestructuras de recarga rápida pública.

Unido a esto, el incremento reciente de los precios de los combustibles fósiles hace cada vez más factible una transición hacia los vehículos eléctrico. Según Fastned, los combustibles se situaban a comienzos de abril un 15% por encima de los niveles de febrero debido a tensiones geopolíticas y problemas de suministro causados por la guerra en Irán.

PREVISIONES PARA 2026

De cara al conjunto del ejercicio, la empresa mantiene sus previsiones y espera cerrar 2026 con entre 70 y 100 nuevas estaciones operativas, unos ingresos medios por estación de entre 350.000 y 400.000 euros y un margen de Ebitda operativo de entre el 35% y el 40%.

La compañía continúa así avanzando hacia su objetivo de alcanzar 1.000 estaciones de recarga ultrarrápida en Europa en 2030 (con potencias de hasta 400 kW), en línea con su estrategia de impulsar la descarbonización del transporte por carretera.