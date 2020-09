FCA pagará una multa de 8,2 millones en EE.UU. por informar de forma incorrecta sobre emisiones

WASHINGTON, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consorcio automovilístico Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha llegado a un acuerdo con la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) por el que abonará 9,5 millones de dólares (8,2 millones de euros) para suprimir los cargos vinculados con informaciones incorrectas en relación con una auditoría interna de sus sistemas de control de emisiones.

Según informó la SEC en un comunicado, las investigaciones determinaron que, en febrero de 2016, FCA publicó, tanto en una nota de prensa como en el informe anual, que una auditoría interna determinó que sus vehículos cumplían con la regulación del país en materia de emisiones.

No obstante, el regulador bursátil estadounidense indicó que las comunicaciones de la compañía no informaron de manera suficiente el "alcance limitado" de dicha auditoría, que únicamente se centraba en encontrar un tipo específico de software, por lo que dicho proceso no era una revisión integral del cumplimiento de la normativa de emisiones por parte de los vehículos del grupo italoestadounidense.

Además, recordó que en el momento en el que FCA publicó dichas afirmaciones, ingenieros de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y de la Junta de Recursos del Aire de California (CARB) "habían expresado su preocupación a FCA sobre los sistemas de emisiones en algunos de sus vehículos diésel".

"En un momento de mayor escrutinio del cumplimiento normativo de los fabricantes de automóviles, FCA brindó garantías engañosas a los inversores al no revelar las limitaciones de su auditoría interna", señaló el director regional de la Oficina Regional de Chicago de la SEC, Joel R. Levin.

De esta forma, la SEC determinó que la compañía que capitanea Mike Manley "violó" las disposiciones en relación con los informes y afirmó que FCA acordó, sin admitir ni negar las acusaciones, el pago de una multa civil por importe de 9,5 millones de dólares.