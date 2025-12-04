Ferrari firma una línea de crédito rotatorio de 350 millones de euros para fines corporativos

Archivo - Ferrari - Antonin Vincent / Dppi / Afp7 / Europa Press
MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -
Ferrari ha firmado una línea de crédito rotativa comprometida sin garantía por 350 millones de euros, destinada a fines corporativos generales y de capital circulante.
Esta nueva línea, firmada con un grupo de doce bancos, tiene una duración de cinco años con dos opciones de prórroga adicionales de un año, ejercitables en el primer y segundo aniversario de la fecha de la firma, a petición de Ferrari y con la aprobación de cada banco para su participación.
Esta facilidad sustituye a la línea de crédito rotatoria comprometida de 350 millones de euros con vencimiento en diciembre de 2026, que ha sido cancelada.
La nueva línea supone un coste de capital inferior al de la línea anterior y confirma el apoyo que Ferrari recibe de un amplio panel de bancos con relaciones internacionales.