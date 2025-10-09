Ferrari revela los primeros detalles de Elettrica, su primer modelo eléctrico, que llegará en 2026

Ferrari anuncia los primeros detalles de Elettrica, su primer modelo eléctrico que llegará en 2026. - FERRARI

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La marca de lujo italiana Ferrari ha revelado las primeras especificaciones de su primer modelo 100% eléctrico de su historia, Elettrica, que estará disponible a partir del próximo año.

El Ferrari Elettrica se espera que cueste al menos 500.000 euros y alojará debajo de su chásis un total de cuatro motores eléctricos síncronos de imanes permanentes.

El eje delantero arroja una potencia combinada de 286 CV (210 kW), un par de 3.500 Nm y puede desconectarse a cualquier velocidad, lo que permite maximizar la eficiencia. El trasero, por su parte, alcanza los 843 CV (620 kW) y 8.000 Nm. Con ello, la potencia total supera los 1.000 CV.

Este modelo tendrá tres modos de conducción: Range, Tour y Performance. En cuanto a prestaciones, el Ferrari Elettrica podrá acelerar de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos, con una velocidad máxima de 310 km/h.

La autonomía, por su parte, rebasará los 530 km, mientras que la potencia máxima de recarga se situará en 350 kW y tendrá una batería de hasta 880 V de capacidad configurada hasta en 15 módulos (cada uno con una unidad de control electrónico independiente), con capacidad bruta de carga de 122 kWh.

El primer Ferrari eléctrico llega casi dos décadas después de que apareciera la primera tecnología híbrida en sus autos de Fórmula Uno en 2009. Ferrari comenzó a vender modelos híbridos en 2019. Por primera vez, tanto el chasis como la carrocería están fabricados con un 75% de aluminio reciclado, lo que contribuye a un asombroso ahorro total de 6,7 toneladas de CO2 por cada vehículo fabricado.

Al contrario que otras marcas, Ferrari no dotará a su primer eléctrico de un sonido artificial que emule el rugido de un motor de combustión interna. En lugar de utilizar generadores digitales, un sensor de alta precisión captará el sonido del tren motriz trasero para amplificarlo.

A principios de 2026, Ferrari ha confirmado que dará un avance de la estética de los conceptos de diseño interior. Unos meses más tarde, en la primavera del próximo año, la firma de Maranello dará a conocer el estreno mundial de Elettrica.