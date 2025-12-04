Filosa (Stellantis) aboga por modificar los objetivos de emisiones de la UE porque "no son atendibles"

Archivo - El consejero delegado de Stellantis, Antonio Filosa - STELLANTIS - Archivo

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Stellantis, Antonio Filosa, ha abogado este jueves por revisar los objetivos de emisiones de CO2 de la Unión Europea, al considerar que en la actualidad "no reflejan la realidad" y "no son atendibles".

Así lo ha trasladado en un foro organizado por Goldman Sachs, en el que ha compartido la visión de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), que pide flexibilizar la regulación. "Pedimos una transición energética en el sector del automóvil que sea más suave que la actual", ha afirmado el directivo de Stellantis.

En esta línea, ha valorado positivamente los mensajes recientes compartidos por países como Alemania o Francia, que han presentado propuestas "importantes" en las que están apostando por "reflexionar juntos sobre una nueva regulación en Europa".

Para Filosa, la nueva regulación debería apoyarse en tres elementos, como son la descarbonización, la preservación del empleo en Europa y la rentabilidad de los clientes.

Además de esta receta, que considera "fácil" de aplicar", se deben tener en cuenta las diferencias entre el mercado de vehículos comerciales y de turismos.

"La ecuación es esta, los tres elementos que mencioné, que son la preservación del trabajo, la protección del medio ambiente y la rentabilidad del mercado. En mi opinión, idealmente, tendríamos una transición de energía más suave que la actual. Veamos qué sucede el 10 de diciembre", ha resumido.

MAYOR MERCADO EN EUROPA Y BENEFICIOS EN 2026

De cara al próximo año, Stellantis espera recuperar sus volúmenes de mercado en Europa, donde ha perdido mayores porcentajes que en Estados Unidos, para lo que espera contar con sus vehículos del segmento B, en el que es fuerte en el 'Viejo Continente'.

"Queremos brindar parte de esta competitividad también en nuestros productos. Tenemos margen ahí afuera. También queremos hacer más con Leapmotor, empezando en Europa. Este es el primer paso", ha concretado Filosa.

De su lado, con los nuevos productos en Estados Unidos, Filosa ve una reacción positiva del mercado, y prevé que los volúmenes de ventas en este mercado experimentarán un enorme aumento, a pesar de los aranceles, frente a los que ve "un escenario más claro".

En este escenario, y con el impulso de sus operaciones en otras regiones como África o Sudamérica, Filosa ha valorado la posibilidad de lograr resultados positivos de cara a la segunda mitad del año 2026.