Filosa (Stellantis) pide una revisión "urgente" de la normativa europea para la industria del automóvil

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Stellantis, Antonio Filosa, ha pedido este martes una revisión "urgente" de la normativa de la Unión Europea para impulsar de nuevo a la industria automovilística europea.

"Necesitamos una revisión urgente de la normativa de Bruselas, que no es realista y está debilitando lo mejor que tenemos, es decir, la industria automovilística europea. Si esta normativa cambia, tenemos todo para volver a ser lo que éramos antes", ha subrayado el responsable del grupo automovilístico en una entrevista televisiva en una cadena italiana.

Filosa ha respondido también al desafío que suponen los vehículos chinos, cada vez con mayor presencia en suelo europeo, los cuales no cree que sean "el verdadero problema" para el sector, "por muy feroz que sea su competencia", sino que ha vuelto a insistir en la normativa europea como el principal impedimento para el desarrollo de esta industria.

Para el consejero delegado, las normas europeas debería reflejar la realidad del sector y abrirse al concepto de neutralidad tecnológica y al de renovación del parque automovilístico.

Asimismo, cree que es necesario un enfoque concreto para los coches pequeños y un cambio también "urgente" sobre los objetivos de emisiones de CO2 para los vehículos comerciales, que actualmente están "fuera" de su alcance.

COMPROMISO CON ITALIA

Por otro lado, frente a los temores en Italia a una caída de la producción de Stellantis, Filosa ha asegurado que el grupo que dirige está en conversaciones con el Gobierno transalpino para paliar los obstáculos que puedan surgir en el desarrollo de la competitividad y la actividad del sector automovilístico italiano.

"El compromiso de Stellantis con Italia no se cuestiona. Para nosotros, Italia está en el centro del plan estratégico que tenemos para nuestro futuro. Nuestro plan no contempla ningún recorte de plantilla", ha afirmado Filosa, que ha dado ejemplos de "hechos concretos" como los inicios de producción de nuevos vehículos en sus plantas en el país.