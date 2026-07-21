Ford España gana 69,8 millones en 2025, un 70,5% menos, tras recortar un 11% su facturación

Archivo - Ford España logró un beneficio de 69,8 millones de euros, un 70,5% menos tras recortar su facturación - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Ford España obtuvo un beneficio neto de 69,8 millones de euros en 2025, lo que supone un descenso del 70,5% respecto a los 236,3 millones de euros registrados el ejercicio anterior, en un año marcado por la reducción de la facturación de la compañía, aunque con un crecimiento de las ventas de vehículos en el mercado español.

Según las cuentas depositadas por la compañía en el Registro Mercantil y a las que ha tenido acceso Europa Press a través de Informa, el beneficio antes de impuestos se situó en 83,15 millones de euros en 2025, frente a los 243,24 millones obtenidos un año antes, lo que se traduce en una reducción del 65,8%.

La entidad vio disminuir de forma significativa sus ingresos financieros, que pasaron de 211,4 millones de euros en 2024 a 18,8 millones en 2025, además de registrar una facturación de 4.623,58 millones de euros durante 2025, un 11% inferior a la del ejercicio precedente.

Igualmente, durante el ejercicio 2025, la sociedad no percibió dividendos procedentes de su participación en la empresa Groupe FMC France S.A.S., mientras que el año pasado recibió casi 195 millones de euros.

En cuanto a la generación de caja, la compañía obtuvo un flujo de efectivo de explotación de 501,9 millones de euros, un 39% superior al registrado un año antes, aunque realizó inversiones por valor de 535,4 millones de euros, lo que dio lugar a un flujo de caja negativo en actividades de inversión de 532,6 millones de euros.

Al cierre del ejercicio, el efectivo disponible ascendió a 4,6 millones de euros.

AUMENTA CASI UN 25% SUS VENTAS EN ESPAÑA, PERO ALMUSSAFES PRODUCE MENOS

Pese a la caída de los ingresos, la compañía con planta de vehículos en España, concretamente en la localidad de Almussafes (Valencia), incrementó sus ventas comerciales en el mercado español. Concretamente, comercializó un total de 58.305 vehículos en 2025, un 24,1% más que las 46.979 unidades vendidas un año antes, en un mercado nacional que creció un 12,8% en el segmento de turismos y todoterrenos.

En 2025 la actividad productiva de Ford España en Almussafes alcanzó 98.591 vehículos, lo que representa una disminución del 18,69% en comparación con el 2024 (121.250 unidades).

Entre los turismos, el Kuga (que se fabrica en España) se consolidó como el modelo más vendido de la marca en España y uno de los híbridos enchufables más demandados en el mercado, con 10.643 matriculaciones, seguido del Puma, con 9.914 unidades, y del Focus, con 6.061 vehículos.

La compañía también continuó ampliando su oferta electrificada con modelos como el Puma Gen-E, el Explorer eléctrico, el Capri o el Tourneo Courier BEV.

En el segmento de vehículos comerciales, Ford matriculó 6.745 comerciales ligeros, el doble que un año antes, impulsados principalmente por la nueva Transit Courier, que alcanzó las 5.457 unidades. El mercado español de vehículos comerciales en el que opera la marca creció un 9% durante el ejercicio.

En el plano inversor, Ford España destinó 48 millones de euros a inversiones en inmovilizado durante 2025, financiadas en parte con los recursos generados por sus actividades industriales y comerciales, además de subvenciones públicas a la inversión y proyectos.