Ford mejora la autonomía, la rapidez de carga y el sistema de tracción de la furgoneta E-Transit Custom

Ford E-Transit Custom - FORD

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ford Pro, la división de vehículos comerciales de Ford, ha anunciado este lunes mejoras para la E-Transit Custom, su furgoneta eléctrica de una tonelada, que incluyen la introducción de un nuevo sistema de tracción integral (AWD) y una batería optimizada para mayor autonomía y recarga más rápida.

Estas innovaciones, disponibles a partir de principios de 2026, están diseñadas para ofrecer una capacidad sin precedentes y una mayor productividad a las empresas europeas.

El nuevo sistema AWD para la E-Transit Custom añade una unidad de propulsión eléctrica de alta potencia para el eje delantero, complementando la ya existente en el trasero. Este sistema controla con precisión el par enviado a las cuatro ruedas según las condiciones de conducción, garantizando una tracción superior ante cualquier tipo de escenario, ya sean carreteras heladas, caminos con grava o zonas en obras embarradas.

A diferencia de los sistemas AWD mecánicos convencionales, estas dos unidades de propulsión eléctricas son totalmente independientes. Esto permite que, si las ruedas traseras pierden agarre, la unidad delantera pueda enviar todo su par para compensar. El sistema monitorea el agarre hasta 50 veces por segundo, realizando ajustes en tiempo real.

Los clientes pueden elegir entre tres niveles de potencia: 100 kW, 160 kW o 210 kW. Con una potencia de 210 kW, la E-Transit Custom AWD puede entregar a las ruedas 630 Nm de par máximo desde parada, lo que representa más del 50% de par adicional con respecto a la versión de propulsión trasera, facilitando arranques en pendiente sin esfuerzo incluso con un remolque de 2.300 kg.

Además, el sistema mejora la estabilidad del conductor. Trabaja en conjunto con los sistemas avanzados de control de tracción y control electrónico de estabilidad de la E-Transit Custom para distribuir la potencia y frenar las ruedas de manera individualizada. Esto optimiza el agarre, incluso en tramos irregulares. La capacidad de dividir el par completamente el eje delantero y trasero también ayuda a la E-Transit Custom AWD a tomar curvas con mayor estabilidad, mitigando el sobreviraje o el subviraje.

El sistema también ofrece beneficios de eficiencia energética, ya que a velocidades más bajas, como en rutas de reparto urbano, puede aplicar hasta un 50% más de fuerza de frenado regenerativo que el modelo de propulsión trasera, utilizando la capacidad de frenado de ambas unidades.

El sistema AWD estará disponible en dos tipos de carrocería, Van y Kombi, y se ofrecerá con una amplia selección de acabados; desde los modelos Trend y Limited hasta las distintivas variantes Trail y Sport. La motorización de 210 kW será exclusiva del modelo Sport. El E-Tourneo Custom, el vehículo multiactividad, también ofrecerá la opción AWD con unidades de propulsión de 160 kW o 210 kW.

BATERÍA MEJORADA PARA MAYOR AUTONOMÍA Y RECARGA MÁS RÁPIDA

Ford Pro mejora aún más la E-Transit Custom con la optimización de su batería. Las nuevas E-Transit Custom que se fabriquen a partir de principios de 2026 contarán con una batería que incrementa su potencia de 64 kWh a 71 kWh. Esta mayor capacidad se traducirá en una autonomía de hasta 370 km con una sola recarga para la versión de propulsión trasera.

En cuanto a la velocidad de recarga, para las E-Transit Custom fabricadas a partir de principios de 2026, una carga del 10 al 80 por ciento utilizando un cargador rápido de CC de 125 kW llevará aproximadamente 29 minutos, lo que supone un ahorro de 10 minutos y el incremento de aproximadamente 111 km de autonomía en solo 10 minutos.

Además, los usuarios de las E-Transit Custom ya en circulación se beneficiarán de actualizaciones inalámbricas (OTA) que reducirán el tiempo de recarga rápida de CC del 10 al 80% de sus baterías de 64 kWh a aproximadamente 25 minutos; una mejora de 14 minutos. El E-Tourneo Custom también recibirá estas mejoras en la batería y actualizaciones de carga rápida.

"Para Ford Pro, un vehículo que sale de la línea de producción es solo el comienzo de nuestro viaje con el cliente. Nos comprometemos a asegurar que las empresas obtengan el máximo rendimiento de sus vehículos, mejorando continuamente el producto una vez que está en sus manos, ofreciendo un ecosistema completo de software y servicios de Ford Pro para una productividad máxima", ha afirmado Hans Schep, director general de Ford Pro Europa.

Para aquellos clientes que aún no están listos para la transición eléctrica, la gama Transit Custom también incluye opciones híbridas enchufables (PHEV) y diésel Ford EcoBlue.