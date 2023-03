Ford pide al Gobierno agilizar el despliegue de puntos de recarga para vehículos eléctricos

VALENCIA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente y consejero delegado de Ford Iberia, Jesús Alonso, ha reclamado este miércoles que el Gobierno impulse la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en la red de carreteras y en las ciudades para que la industria del automóvil cuente con una demanda suficiente para acometer su electrificación.

Según ha expuesto, en base a datos de las asociaciones de fabricantes, en 2022 España contaba con 15.000 puntos de recarga, cuando se necesitan "340.000 para el final de la década".

"Estamos extremadamente lejos", ha advertido Alonso durante una ponencia bajo el título 'Automotive companies role in the transition to electrification' ('El papel de la automoción en la transición hacia la electrificación', en inglés), en el marco del eMobility Expo World Congress que se celebra estos días en Valencia.

En su intervención, el presidente de Ford Iberia ha destacado que contar con las infraestructuras necesarias es "clave" para la electrificación de la automoción, cuyo crecimiento ahora es lineal pero que "en un momento será exponencial en Europa".

"Si los clientes no sienten que pueden cargar sin crear demasiados inconvenientes, no seremos capaces de movilizarlos", ha expuesto antes de instar al Ejecutivo a moverse "rápido".

Jesús Alonso ha asegurado que el Gobierno es "consciente" de esta problemática y "está trabajando en esta dirección", pero ha remarcado la necesidad de "simplificar todo el papeleo que se necesita hoy". "Tenemos que asegurarnos de que pueda apoyar la electrificación", ha insistido.

En ese sentido, ha hecho hincapié en que el despliegue de estas estaciones no debe limitarse a las carreteras y extenderse también por las calles para "transformar las ciudades", porque hay que "pensar en todo el mundo" y no todos los ciudanos cuentan con un garaje, ha valorado.

Del mismo modo, ha reclamado medidas fiscales para facilitar que se desarrolle la infraestructura de recarga privada. También ha puesto el foco en que, aunque en España "hay incentivos para los clientes que se pasen al vehículo eléctrico", resulta "complejo acceder al apoyo" y "toma mucho tiempo".

Alonso ha subrayado que se pueden llevar a cabo "muchas medidas" para "hacerlo simple" y ha apostado por "copiar" las iniciativas que se están desarrollando en otros países y están funcionando. Además, ha puesto el foco en la importancia de facilitar a los consumidores la financiación necesaria para acceder a coches eléctricos y ha apostado por fórmulas como el 'renting'.

Asimismo, ha expuesto que los fabricantes se sienten "inseguros" por la normativa Euro 7 y temen que pueda suponer "costes extra" para los clientes. "Tenemos grandes inversiones viniendo en los vehículos eléctricos, no podemos quitar dinero de ahí porque tiene que ir donde tiene que terminar", ha defendido.

El presidente de Ford Iberia ha destacado que la compañía estadounidense tiene "fuertes compromisos" con Europa y ha recordado que este martes presentó su tercer vehículo eléctrico europeo y que el año que viene dará a conocer nueve modelos más.

Además, ha destacado que Ford quiere vender para finales de este año 600.000 vehículos eléctricos y llegar a los dos millones en 2026, hasta "no vender ningún vehículo que no sea eléctrico en Europa en 2035".

Por otra parte, Alonso ha resaltado que Ford tiene "grandes planes" para la fábrica valenciana de Almussafes, "una de las plantas más flexibles de Ford en el mundo", y ha recordado que fue la elegida para fabricar la nueva generación de vehículos eléctricos de la marca en Europa.

"Necesitamos preparar ese futuro, ser valientes, aprovechar las oportunidades de los vehículos eléctricos y transformar la forma en la que fabricamos si queremos ser competitivos", ha explicado.

El responsable de Ford en España ha destacado que Almussafes ha producido 13 millones de vehículos desde su inauguración y que la compañía ha invertido "muchos millones" en ella. "Es una de las claves de nuestro futuro en Europa", ha asegurado.

Asimismo, ha añadido que Valencia "ya es una fuente de electrificación" porque produce el Kuga, "el híbrido enchufable más vendido en Europa y también en España en los últimos meses".