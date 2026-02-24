Forvia eleva sus pérdidas hasta 2.100 millones de euros en 2025 por la transformación de su negocio

Archivo - Logo de Forvia - FORVIA - Archivo

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El proveedor europeo para la industria de automoción Forvia ha registrado pérdidas por importe de 2.100 millones de euros en 2025, una cifra notablemente superior a los 'números rojos' de 185 millones de euros de 2025, debido principalmente cargos excepcionales no monetarios relacionados con la transformación y racionalización de su cartera.

Según ha informado la compañía este martes, las ventas cayeron un 3% interanual, hasta quedarse por encima de 26.150 millones de euros. El sólido crecimiento en China (+10,2%) compensó con creces las caídas en Europa y Norteamérica (-0,8% y -1,2%, respectivamente).

No obstante, la compañía ha subido más de un 5,8% en la Bolsa de París este martes, hasta negociarse sus acciones en 13,48 euros, tras mantener sus previsiones de facturación para el próximo año.

Por su parte, el beneficio operativo se contrajo hasta 1.456 millones de euros, una cifra superior en un 4% a la de 2024. El resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado fue de 3.513 millones de euros, con un margen del 13,4% (1 punto porcentual más que en el año anterior).

"Los resultados de 2025 demuestran una mejora continua del margen y un desapalancamiento, respaldados por una sólida generación de flujo de caja", ha explicado el consejero delegado de Forvia, Martin Fischer, que también ha explicado que la compañía ha tomado decisiones que permiten avanzar en esta senda.

Por ejemplo, Forvia ha optado por reestructur su cartera y refinar su enfoque estratégico. La desinversión prevista de su división de Interiores, actualmente en negociaciones avanzadas, marcaría un hito importante en la reorientación del Grupo hacia los ámbitos donde está mejor posicionada para ganar y generar valor a largo plazo. Una vez completada, se espera que la transacción reduzca su deuda neta en más de 1.000 millones de euros y fortalezca aún más nuestro perfil financiero.

"Estas medidas estratégicas han generado importantes cargos extraordinarios no monetarios en nuestras cuentas de 2025, lo que refleja decisiones de cartera claras y disciplinadas. Si bien afectan a los ingresos netos reportados, están plenamente alineados con nuestro objetivo de simplificar el grupo, mejorar la resiliencia y posicionar a Forvia para la creación de valor sostenible", ha subrayado Fischer.

ELIMINA DIVIDENDO Y COMPARTE PREVISIONES PARA 2026

En este contexto, el consejo de administración ha decidido revisar la política de dividendos y, en consonancia con las prioridades de desapalancamiento del grupo, ha resuelto que no se distribuya dividendo en 2026.

De cara a 2026, Forvia espera que las ventas se sitúen entre 20.000 y 21.000 millones de euros, a tipos de cambio constantes y que el margen operativo se encuentre entre el 6% y el 6,5% de las ventas. "El grupo espera que el entorno de producción siga siendo volátil e incierto en 2026", ha añadido.