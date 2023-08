Fundación RACE forma en movilidad y seguridad vial a 5.600 trabajadores en el primer semestre de 2023

Resalta que cada año se producen más de 65.000 siniestros viales laborales, en los que pierden la vida 220 personas



La Fundación RACE, a través de su Área de Formación en Movilidad y Seguridad Vial Laboral, ha impartido cursos y desarrollado actividades formativas de concienciación entre enero y junio de 2023 a un total 5.673 trabajadores en movilidad y seguridad vial, dentro y fuera de España.

En un comunicado, la organización señala que estos cursos y actividades formativas de sensibilización y concienciación se impartieron tanto de manera presencial como a través de cursos e-learning en 34 empresas y organizaciones, tanto públicas como privadas, del ámbito nacional e internacional.

La Fundación RACE destaca que en 2021 se produjeron más de 65.000 accidentes de tráfico laborales, de los cuales 216 registraron víctimas mortales, según las cifras de siniestros viales laborales del último informe estadístico del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (Insst).

"La siniestralidad vial laboral se ha convertido en uno de los principales problemas de las empresas españolas", indica la Fundación. Los siniestros 'in itinere' (ida o vuelta al trabajo) fueron 20.600 y los 'in mision' (durante las jornadas de trabajo), 44.700, según las mismas estadísticas de 2021 del Insst.

El informe también señala que el grupo más vulnerable de los accidentes laborales de tráfico 'in mision' fue el de hombres menores de 25 años de edad, conductores y operarios de maquinaria móvil, y trabajadores de servicios de protección y seguridad.

En cuanto al grupo vulnerables de los accidentes laborales de tráfico 'in itinere', fue el de mujeres menores de 29 años de edad, peones de la agricultura, pesca, construcción, industrias manufactureras y transportes, y trabajadoras de la salud y el cuidado de las personas.

Para la Fundación RACE, la formación en movilidad y seguridad vial laboral constituye uno de los pilares básicos de actuación, que persigue el objetivo de reducir los heridos y fallecidos por accidente de tráfico durante la jornada de trabajo en España.

"En este sentido, no solo el trabajador debe ser consciente de los riesgos que conlleva la conducción, sino que la propia empresa, según establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, debe actuar sobre los riesgos que son inherentes al trabajo y la conducción, tanto en los desplazamientos 'in itinere' como 'in mision', es uno de ellos", concluye.