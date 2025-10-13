Ganvam y BBVA Consumer Finance se alían para impulsar una movilidad "eficiente y accesible"

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

BBVA Consumer Finance y la Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos (Ganvam) han firmado un acuerdo para reforzar su colaboración e impulsar una movilidad "eficiente y accesible".

Con esta medida, se aprovechará la capilaridad de las redes de distribución de Ganvam para acercar la movilidad de última generación al usuario final en un contexto en el que en España ocho de cada diez compras de vehículos precisan de financiación.

Así, con esta alianza, los distribuidores asociados podrán financiar su stock de vehículos en términos favorables, a través de productos específicos de BBVA. Al mismo tiempo, estos puntos de venta podrán ofrecer al cliente final soluciones financieras adaptadas, que incluyen préstamos, leasing, renting y modalidades tipo 'balloon', facilitando así el acceso de todos los perfiles a vehículos eficientes.

El acuerdo también incorpora un componente de digitalización. Los distribuidores tendrán acceso a soluciones tecnológicas desarrolladas por BBVA Consumer Finance, pensadas para agilizar su día a día y mejorar la experiencia del cliente. Entre ellas se incluyen herramientas de financiación para ecommerce Auto, soluciones específicas para el punto de venta, simuladores de cuotas para vendedores y sistemas de video-identificación y firma digital.

"Este acuerdo con BBVA Consumer Finance es un paso importante para impulsar una movilidad asequible y accesible. En un sector en plena transformación digital, resulta clave acercar soluciones y herramientas tecnológicas que faciliten la actividad de los distribuidores, sobre todo de las pymes, para garantizar su competitividad", ha subrayado el presidente de Ganvam, Jaime Barea.

Por su parte, el director de Desarrollo de Negocio de BBVA Consumer Finance España, Enrique Muñoz, ha destacado que este acuerdo refleja su voluntad de "estar al lado de los profesionales del sector de la automoción, acompañándolos en su evolución hacia modelos de negocio más digitales, ágiles y conectados". "Queremos facilitarles las herramientas necesarias para que puedan ofrecer al cliente final una experiencia de compra sencilla, transparente y adaptada a sus necesidades", ha añadido.

Con este acuerdo, Ganvam y BBVA Consumer Finance consolidan una colaboración estratégica que combina financiación, digitalización y sostenibilidad, reafirmando su papel en la transformación del sector de la automoción en España y acercando la movilidad de última generación a todos los usuarios.