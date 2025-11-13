Ganvam pide ayudas "directas y eficaces" para activar el plan Renove de la Ley de Movilidad Sostenible

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos (Ganvam) ha demandado ayudas "directas y eficaces" a la hora de poner en marcha un plan de renovación del parque de vehículos, tal y como se contempla en la Ley de Movilidad Sostenible, ratificada este jueves en el Congreso.

"Para alcanzar los objetivos de descarbonización y garantizar la movilidad sostenible como un derecho es necesario acompañar al ciudadano con el cambio de coche. Es preciso desarrollar un sistema de gestión centralizada para que el comprador pueda salir del punto de venta con el descuento ya aplicado en factura", ha afirmado el presidente de Ganvam, Jaime Barea.

Al mismo tiempo, la patronal también ha defendido la necesidad de apoyar la compra de vehículos Euro 6d, tal y como contempla la Ley, "máxime cuando incorporan tecnología avanzada en materia de seguridad vial", garantizando una movilidad "más segura y eficiente" para todos los perfiles de conductores, contribuyendo así "a una movilidad accesible y asequible".

En esta línea, Ganvam ha vuelto a mostrar su disposición hacia el Gobierno para el desarrollo del plan y le ha urgido a priorizar su puesta en marcha para garantizar una movilidad accesible y asequible para todos los ciudadanos y, por ende, rejuvenecer el parque automovilístico y reforzar la seguridad vial.