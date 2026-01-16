Geely desembarcará en España entre abril y junio con dos modelos electrificados y 50 concesionarios

Geely desembarcará en España antes de finales del segundo trimestre con dos modelos electrificados - GEELY

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La marca china Geely Auto, perteneciente al mismo grupo, ha anunciado su llegada a España, aunque no comenzará a vender sus modelos hasta principios del segundo trimestre de este año. Paralelamente, prevé tener hasta 50 concesionarios operativos en el país a finales de 2026.

Así, Geely Auto se convierte en la primera de la marcas chinas que tiene previsto desembarcar en 2026 en el mercado automovilístico español junto con Denza, Lepas, Changan y Exlantix.

No obstante, la compañía ya tiene presencia en algunos mercados europeos como Reino Unido o Grecia y está detrás de otras firmas de origen europeo como Volvo, dentro de un grupo que está conformado por hasta seis marcas más como Lynk & Co, Polestar, Proton Cars, Lotus y Farizon.

Además, el grupo automotriz es el mayor accionista individual de Daimler AG, la empresa matriz de Mercedes-Benz, y copropietario de Horse Powertrains, la empresa creada conjuntamente con Renault Group en 2024 para el desarrollo y fabricación de motores de combustión e híbridos.

La firma china juega con un carácter diferencial respecto a otras marcas procedentes del gigante asiático que se quieren posicionar en el mercado europeo ya que, a través de su asociación con Volvo, podría comenzar más pronto que tarde a producir sus vehículos en suelo europeo.

"¡Hola, España! Geely Auto ya está aquí. Un paso clave en nuestro viaje en Europa. Llegamos al mercado con una movilidad avanzada, segura y sostenible, y con vehículos de alta calidad diseñados pensando en los usuarios españoles. Nuestro compromiso se basa en la accesibilidad, la innovación y una experiencia de cliente excelente", ha expresado la compañía a través de su red social 'LinkedIn'.

UN MODELO ELÉCTRICO Y OTRO HÍBRIDO PARA CONQUISTAR AL CLIENTE ESPAÑOL

Previsiblemente, entre finales del primer trimestre y comienzos del segundo de este año se podría comenzar a ver el Geely E5 en las carreteras españolas. Este SUV eléctrico tiene una autonomía de hasta 530 kilómetros, impulsado por un motor eléctrico de 160 kW. Su gran tamaño, a caballo entre los segmentos C y D, no será incompatible con un precio asequible para el bolsillo del consumidor español, pudiendo situarse en el entorno de los 35.000 euros.

Asimismo, su segunda apuesta en España será el modelo híbrido Starray EM-i Super Hybrid (híbrido enchufable), que tendrá una autonomía combinada de unos 940 kilómetros en ciclo combinado WLTP.

La nueva marca de coches china configurará su propia red de distribución y postventa en España (prevé tener hasta 50 concesionarios operativos a finales de 2026) y comercializará modelos con motores convencionales de gasolina, híbridos, híbrido enchufables y eléctricos.

El año pasado Geely Auto sobrepasó los 3 millones de ventas comercializados en todo el mundo, con un incremento de sus cifras sobre 2024 del 39%. Igualmente, el 56% de sus entregas fueron modelos electrificados. Junto al resto de marcas del grupo, el Geely Holding superó por primera vez en su historia los 4,1 millones de unidades a nivel global.