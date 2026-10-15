Archivo - Geely lanza en España el Monjaro EM-i Ultra, un SUV híbrido enchufable de 334 CV y 906 km de autonomía- SUNXUHUI - Archivo

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Geely Auto ha anunciado el lanzamiento en España del nuevo Monjaro EM-i Ultra, un SUV híbrido enchufable del segmento D que desarrolla una potencia combinada de 334 caballos y ofrece una autonomía total de hasta 906 kilómetros, con un precio de partida de 37.990 euros, incluidos los descuentos de la campaña comercial y la ayuda de 2.250 euros del Programa Auto+.

El modelo, que se convierte en el buque insignia de la marca en el mercado español tras los lanzamientos de Geely E2, E5 y Starray EM-i, incorpora tracción total eléctrica inteligente, una batería de 29,8 kWh y una autonomía en modo 100% eléctrico de hasta 116 kilómetros, según el ciclo combinado WLTP.

Así, el Monjaro EM-i, que tuvo su estreno europeo en el Salón del Automóvil de París, se incorpora como el cuarto modelo de Geely en España y amplía la oferta de la marca con una propuesta centrada en las prestaciones, el espacio interior y el equipamiento tecnológico y con unas características que buscan competir con modelos como el Toyota RAV 4, el Renault Rafale o el BYD Seal U DM-i en el segmento D híbrido enchufable.

334 CV Y HASTA 900 KM DE AUTONOMÍA TOTAL

El sistema de propulsión EM-i Super Hybrid combina un motor turbo de gasolina de 1,5 litros con propulsión eléctrica, una transmisión automática 3DHT y un sistema de gestión inteligente de la energía.

Esta configuración desarrolla una potencia combinada de 246 kW (334 CV) y un par máximo de 667 Nm, cifras que permiten al SUV acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 5,8 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 190 km/h.

La tracción total eléctrica inteligente e-AWD adapta la distribución de la potencia a las condiciones de conducción. Además, el conductor puede elegir entre seis modos de conducción y tres ajustes de suspensión.

La batería de litio-ferrofosfato (LFP), con una capacidad de 29,8 kWh, permite recorrer hasta 116 kilómetros sin recurrir al motor de combustión y alcanzar una autonomía combinada de hasta 906 kilómetros, de acuerdo con los datos homologados bajo el ciclo WLTP.

En cuanto a la recarga, el vehículo admite carga rápida en corriente continua de hasta 78 kW, con la que puede pasar del 30% al 80% de batería en aproximadamente 15 minutos. También incorpora la función V2L, que permite alimentar dispositivos eléctricos externos utilizando la energía almacenada en la batería.

EQUIPAMIENTO DE SERIE Y ENFOQUE EN EL CONFORT

El acabado Ultra --serie de acceso al modelo-- incluye una amplia dotación de equipamiento de serie. En el exterior destacan las llantas de aleación de 20 pulgadas, el techo solar panorámico practicable con cortinilla eléctrica, los cristales traseros oscurecidos y el portón del maletero con apertura y cierre eléctricos.

En el habitáculo, los asientos delanteros cuentan con regulación eléctrica y memoria, calefacción, ventilación y función de masaje de ocho puntos. El equipamiento se completa con tapicería de cuero sintético, volante calefactado, climatizador automático bizona con filtro N95, salidas de aire traseras e iluminación ambiental de 256 colores.

El apartado tecnológico incluye una pantalla central de 15,4 pulgadas, un cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas y un Head-Up Display de 25,6 pulgadas que proyecta información en el parabrisas.

El sistema multimedia 'Geely Flyme Auto' dispone de conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, cargador inalámbrico y un equipo de sonido con 16 altavoces. A través de la aplicación Geely App, los usuarios también pueden consultar el estado del vehículo y gestionar funciones como la climatización o la programación de la carga.

En materia de seguridad y asistencia a la conducción, el Monjaro EM-i Ultra equipa una cámara de visión panorámica de 540 grados y distintos sistemas ADAS, entre ellos el control de crucero adaptativo inteligente, el asistente de maniobra evasiva, la alerta de tráfico cruzado delantero y trasero y los asistentes de mantenimiento y cambio de carril. La suspensión adaptativa con control continuo de la amortiguación CCD también forma parte del equipamiento de serie.

MODELO DE MUCHA AMPLITUD Y MALETERO DE 633 LITROS

Con una longitud de 4,80 metros y una distancia entre ejes de 2,84 metros, el nuevo SUV ofrece espacio para cinco ocupantes y un maletero de 633 litros de capacidad, ampliable hasta 2.183 litros al abatir los asientos traseros.

En cuanto a la cobertura posventa, Geely ofrece una garantía de ocho años o 200.000 kilómetros, lo que antes suceda, tanto para el vehículo como para la batería de alta tensión. El programa incluye asistencia en carretera las 24 horas del día durante los tres primeros años en toda Europa.