Geely muestra su primer robotaxi en el Salón del Automóvil de Pekín - GEELY AUTO

PEKÍN 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo automotriz chino Geely Auto Group ha desvelado por primera vez el prototipo de robotaxi construido específicamente para China, el EVA Cab, junto con las empresas Afari Technology y CaoCao Mobility.

"Este modelo marca el camino para definir la experiencia de movilidad futura a través de cuatro dimensiones clave: diseño, hardware, software e integración en el ecosistema", expone la compañía.

El diseño exterior del EVA Cab encarna la filosofía de "Movilidad impulsada por la tecnología para una vida mejor". El Robotaxi cuenta con puertas deslizantes eléctricas de amplia apertura y una disposición de cabina cara a cara que combina perfectamente estética sofisticada con un espacio interior maximizado. En el interior, detalles meticulosos como el techo "Galaxy Skyroof", los paneles de las puertas "Drifting Galaxy" y los reposabrazos "Orchid Pavilion and Meandering Streams" aportan al futuro de la movilidad una sensación de calidez y conexión humana.

El EVA Cab está equipado con una serie de tecnologías líderes en la industria desarrolladas por Geely. Entre ellas se incluyen la primera "Arquitectura Electrónica y Eléctrica Cuántica de IA", el primer sistema LiDAR digital de 2160 líneas del mundo, y la primera solución de software de conducción asistida de nivel L4 lista para producción en serie. Juntas, estas características posicionan al EVA Cab como una muestra completa de la profundidad y amplitud de la capacidad tecnológica en IA de Geely.

EXHIBICIÓN TECNOLÓGICA AL COMPLETO

En el stand de Geely Auto Group, también se expuso el ecosistema tecnológico completo de Geely, con innovaciones tecnológicas como robots bípedos con inteligencia artificial, arquitectura eléctrica de 900V, tecnología de carga ultra rápida 12C, baterías de estado sólido, cockpits inteligentes y soluciones de conducción asistida inteligente para servicios de movilidad.

Estos avances tecnológicos ilustraron la entrada completa de Geely en la nueva era de la inteligencia artificial aplicada al automóvil y reafirmaron la posición de liderazgo del grupo como una empresa global automotriz impulsada por tecnologías inteligentes.