Geely valora entrar en Canadá tras un acuerdo que permite la llegada de vehículos eléctricos chinos

Archivo - Bandera de Canadá. - ANTONIN VINCENT / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La empresa china Geely Automobile Holdings está sentando las bases para entrar en Canadá, después de que este país alcanzara a principios de año un acuerdo que abre las puertas a los vehículos eléctricos procedentes del mayor mercado automovilístico del mundo.

El fabricante de automóviles espera recibir pronto la certificación de las autoridades canadienses para los vehículos de la marca Geely Auto, según declaró el director ejecutivo de la empresa matriz Zhejiang Geely Holding Group, Andy An, en una entrevista recogida por Bloomberg.

"No solo estamos considerando el mercado canadiense, sino también Brasil, Sudamérica, Europa del Este y el Sudeste Asiático. La globalización de Geely se basa principalmente en las exportaciones en este momento, pero buscaremos localizar la producción", ha afirmado.

Estos comentarios se producen en un momento en que Geely y otros fabricantes de automóviles chinos buscan afianzarse en Norteamérica y después de que el Gobierno del primer ministro Mark Carney allanara el camino para los automóviles y la inversión procedentes de China en un intento por estimular la propia industria manufacturera de Canadá.

En enero, Canadá acordó eximir a hasta 49.000 vehículos eléctricos fabricados en China al año del arancel del 100% que se impondrá en 2024, y Ottawa ha estado cortejando la inversión de fabricantes de automóviles con sede en China a través de una empresa conjunta con una o más empresas canadienses.

Estas medidas suponen un revés para el presidente de EE.UU., Donald Trump, quien ha impuesto aranceles a las importaciones tanto de Canadá como de China.

En los últimos meses, varios fabricantes de automóviles chinos han comenzado a explorar opciones en Canadá, entre ellos BYD, que afirmó estar considerando activamente la construcción de una planta en el país.