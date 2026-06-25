Gestamp abonará un dividendo complementario de 0,0412 euros por acción el próximo 2 de julio

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MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Gestamp abonará un dividendo complementario de 0,0412 euros brutos por acción el próximo 2 de julio, de acuerdo con lo aprobado en la junta general de accionistas celebrada el pasado 13 de mayo.

En concreto, el pago del dividendo se hará a todas las acciones con derecho a dividendo ese día, de acuerdo con la normativa de funcionamiento de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores (Iberclear), actuando como agente de pagos CaixaBank, según ha informado este jueves la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).,

El 30 de junio será el día a partir del cual las acciones se negociarán sin derecho a percibir el dividendo, y el 1 de julio se determinarán los titulares inscritos con derecho al cobro.

La firma vasca registró un beneficio neto de 49 millones de euros en el primer trimestre del año, un 81% más que en el mismo trimestre del ejercicio anterior, debido al impacto de extraordinarios. En concreto, este resultado estuvo marcado por un impacto positivo puntual en materia de gastos financieros y por menores diferencias de cambio.

Sin esos extraordinarios el resultado del periodo habría estado en línea con el del primer trimestre de 2025.

A su vez, Gestamp generó unos ingresos de 2.834 millones en el primer trimestre de 2026, un 5% menos que en el mismo periodo del año anterior.