Gestamp pide a Europa revertir cuanto antes la situación del automóvil antes de que sea irreversible

El presidente de Gestamp, Francisco J. Riberas - EUROPA PRESS

BILBAO 13 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Gestamp, Francisco J. Riberas, ha pedido a las autoridades europeas una "respuesta rápida y eficaz" para tratar de "revertir lo antes posible" la actual tendencia del sector del automóvil porque, "si no, va a ser irreversible".

Riberas ha realizado esta reflexión sobre la situación del sector en Europa en el transcurso de la Junta de Accionistas de Gestamp que se celebra este miércoles en Bilbao.

El presidente de la compañía de componentes de automoción ha señalado que el sector en Europa Occidental ha perdido casi un 25% de la producción de vehículos en estos últimos 10 años.

Entre las razones, ha apuntado a "quizá una prematura" transición hacia el vehículo eléctrico, así como otros problemas como la pandemia, la guerra de Ucrania, la inflación y otros relacionados con la cadena de suministro y también con "una competencia feroz que viene de Asia".

Por lo tanto, ha asegurado que se está en una situación "bastante difícil", y que es necesario que "Europa revierta con absoluta urgencia, porque el sector del automóvil es fundamental para la industria europea y la industria europea es fundamental para Europa".

Según ha señalado, "ahora parece" que las autoridades europeas están empezando a "reaccionar", pero ha insistido en que se necesita "una respuesta que sea rápida y eficaz para tratar de revertir lo antes posible esta tendencia, porque si no va a ser irreversible".

No obstante, ha puesto en valor "la fortaleza y la capacidad de reacción de Gestamp" durante estos últimos años, que han sido "bastante complicados", y ha manifestado que, a pesar de toda esta situación, la empresa está hoy "más preparada" de lo que estaba en 2017 cuando salió a Bolsa.