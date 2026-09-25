El Gobierno abrirá el 1 de octubre el plazo para solicitudes del Plan Auto+ para empresas y autónomos

Archivo - Punto de recarga para coches eléctricos. - ENDESA - Archivo

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno abrirá el 1 de octubre el plazo para solicitudes de la línea 2 del Plan Auto+, correspondiente a las ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos y electrificados para empresas y autónomos, por un importe total de 50 millones de euros.

Así consta en un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), publicado por el Ministerio de Industria y Turismo y recogido por Europa Press, en el que figura que el plazo de solicitudes se extenderá durante un mes natural, del 1 al 31 de octubre de este año.

Podrán ser beneficiarias de las subvenciones tanto empresas privadas, para los que el Gobierno ha destinado ayudas por un importe total de 42 millones de euros, como autónomos, para los que la partida presupuestaria asciende a 8 millones de euros.

La concesión de estas ayudas se realiza al amparo del Real Decreto 609/2026, de 22 de julio, por el que se regula la concesión directa de ayudas a la compra de vehículos eléctricos y electrificados, en el conocido como Plan Auto+, dotado con hasta 400 millones de euros, y que tiene efecto retroactivo desde el pasado 1 de enero.

Las ayudas quedan limitadas a un vehículo por beneficiario. En el caso de que el beneficiario fuera un autónomo, se podrá obtener un máximo de tres vehículos con ayuda y si fuera una empresa, de 10 vehículos con ayuda.

Las solicitudes podrán presentarse a través de una plataforma telemática, tanto directamente por los beneficiarios como mediante concesionarios o empresas de renting y leasing financiero. La tramitación se centralizará en el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), el organismo público que ya gestionaba el plan Moves III.