Archivo - El Gobierno aprueba la deducción del 15% en la compra de electrificados y puntos de recarga - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA - Archivo

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha incluido en el decreto de medidas para paliar los efectos del conflicto en Oriente Medio la deducción del 15% en el IRPF para la compra de vehículos eléctricos e híbridos enchufables y la instalación de cargadores eléctricos domésticos, medida que decayó cuando se tumbó el decreto 'ómnibus' en el mes de febrero.

Con esta medida, los conductores que se haya comprado un vehículo electrificado desde el inicio de año podrán aplicarse la deducción del 15% en el IRPF hasta un máximo de 3.000 euros por la compra de vehículos electrificados hasta final de año (31 de diciembre).

La patronal de fabricantes de vehículos y camiones española, Anfac, que llevaba meses exigiendo esta medida al Ejecutivo, ha respaldado este medida "positivamente" para seguir avanzando en la electrificación del parque de vehículos y "superar de forma sostenida la barrera del 20% de cuota de mercado en la que se ha situado en los últimos meses", según han manifestado fuentes de la asociación a Europa Press.

La patronal confía que este año 2026 sea el inicio de una senda hacia la electrificación en la automoción española y conseguir "niveles comparables a la media en Europa". Pero insisten en que llegar a esos datos requiere "mantener y reforzar las políticas de estímulo a la demanda".

En este sentido, desde Anfac consideran que la disponibilidad de instrumentos fiscales como esta deducción en el IRPF, junto con los planes de ayuda a la compra, resultan fundamentales para generar mayor certidumbre y confianza tanto en los compradores como en el conjunto del sector.

"La estabilidad y continuidad de estas herramientas permiten que ciudadanos, empresas y administraciones puedan planificar sus decisiones de inversión y avanzar de manera más decidida hacia una movilidad electrificada", expone Anfac.

Entre otras medidas incluidas en este paquete, el Ejecutivo ha introducido una bajada del IVA de la luz, combustibles y gas natural del 21% al 10% en relación a la automoción, así como el establecimiento de una ayuda de 20 céntimos por litro de combustible para el sector de los transportistas y una rebaja del 80% en el coste de las autopistas de peaje a la industria electrointensiva.