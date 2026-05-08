Archivo - El Gobierno designa 97 millones del Moves Corredores a proyectos de infraestructuras de recarga - CITROËN - Archivo

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha anunciado que repartirá más de 97 millones de euros del plan Moves Corredores entre 337 proyectos de infraestructura de recarga del vehículo eléctrico en España, con compañías como Repsol, EV Charger Ingeniería, Endesa, Tesla o Moeve como las entidades con más proyectos aprobados.

Esta dotación forma parte de una de las líneas de financiación que el pasado miércoles aprobó el Ejecutivo tras anunciar una resolución provisional de seis líneas de ayudas por un importe de 670 millones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para acelerar la transición energética y la electrificación.

Repsol es la compañía que más proyectos presenta en esta resolución con un total de 65 y con un volumen de ayudas valorado en 10,9 millones de euros. Le sigue EV Charger Ingeniería con un total de 36 proyectos y una dotación de 11,8 millones de euros procedentes del Moves Corredores.

A su vez, Endesa, que cuenta con 25 proyectos de estaciones de carga, recibirá un total de 2 millones de euros, por los 2,9 y 2,5 millones de euros que recibirán Tesla y Moeve por el montaje de sus proyectos.

Entre las infraestructuras que recibirán las mayores cuantías se encuentran el 'hub' en Villena (Alicante) de Equanimity Energy, con unos 4,2 millones de euros, y las instalaciones en El Buitrón-San Juan del Puerto (Huelva) y El Perotonar Marchena (Sevilla), de Kemtecnia PV1, con cerca de 1,7 millones cada una.

Por orden de puntuación, la primera iniciativa clasificada es un 'hub' de recarga de Repsol en Verín (Orense), cuya ayuda total sin IVA y con compensación financiera adicional asciende a 109.553 euros.

Posteriormente, el Gobierno ha designado el proyecto de EV Charger Ingeniería para una nueva estación de recarga Zunder en Puebla de Sanabria (Zamora), a la que se entregarán cerca de 300.000 euros, y la instalación de cuatro puntos de recarga de Endesa X Way en Vielha (Lleida), que contará con 106.681 euros del Moves Corredores.

Al negocio de movilidad eléctrica de Endesa también le corresponden el cuarto y quinto proyecto más puntuado, los cuales recibirán 72.388 euros en ambos casos para instalar cuatro puntos de recarga en Almazán (Soria) y otros cuatro en Benabarre (Huesca).