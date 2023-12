El Gobierno Vasco reconoce que hay que "engrasar" la relación con la dirección de Michelin

Tapia confía en que la interlocución con el actual equipo directivo sea "mejor" que con el anterior, con el que la relación era "ínfima"



VITORIA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Económico del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, ha mostrado su deseo de que la relación entre su departamento y la actual dirección de la planta de Michelín en Vitoria-Gasteiz resulte más "fructífera" que la que había con los anteriores responsables de esta factoría, que según ha reconocido era "inexistente o ínfima", aunque ha reconocido que es necesario "engrasar" dicha interlocución con el nuevo equipo directivo.

Tapia ha respondido este viernes, en el pleno de control del Parlamento Vasco, a una pregunta del PP acerca de unas afirmaciones que realizó el pasado día 2 en una entrevista respecto a Michelin, después de que esta empresa anunciara su intención de reducir la plantilla y las inversiones en su planta de Vitoria-Gasteiz ante la caída de las previsiones de producción.

La consejera de Desarrollo Económico afirmó en dicha entrevista que en Michelin ha faltado "un poco de transparencia y un modelo más participativo y de confianza", a lo que añadió que no piensa que la "presión sindical" sea "el problema".

El parlamentario Carmelo Barrio ha reprochado a Tapia que con aquellas declaraciones actuara más "como la secretaria general" del sindicato ELA que como consejera de Desarrollo Económico. Además, ha denunciado que tales mensajes no contribuyen a la "estabilidad", sino que fomentan la "confrontación".

"La estabilidad de la industria de este país no se consigue en un día o con lo que ha recogido un periódico sobre unas declaraciones, sino con la apuesta y con el trabajo durante años, con acciones que son demostrarles, y con una Administración que ayuda", ha asegurado Tapia en su respuesta.

La consejera ha añadido que la "implicación" del Gobierno Vasco "ha posibilitado construir una relación" con la actual dirección de Michelin, pese a que esta relación "en los últimos tiempos o no ha existido o ha sido ínfima".

"Afortunadamente, a las duras y a las maduras, el equipo de Industria, en este caso del departamento, tiene siempre los teléfonos abiertos para todas las empresas asentadas en este país", ha añadido.

"DOBLE ESFUERZO"

La consejera ha asegurado que su departamento está "conectado con todas las políticas industriales y con todas las empresas de este país, también con las multinacionales" como Michelin. De esta forma, ha explicado que "se hace un doble esfuerzo para tratar de aprender y de entender las culturas de las que vienen" dichas compañías, al mismo tiempo que se trabaja para "integrarlas en nuestra cultura y en nuestras formas de hacer".

Todo ello --según ha indicado-- "para generar confianza con ellos y para mantener un canal directo ante posibles acontecimientos que puedan surgir". "No se nos puede achacar que no trabajemos y no mantenemos una relación directa", ha manifestado.

En el caso concreto de Michelin, ha explicado que su departamento y la nueva dirección de la planta de esta empresa en Vitoria-Gasteiz mantienen una relación que ha confiado en que resulte "fructífera" y "mejor" que la que se tenía con el anterior equipo directivo.

En todo caso, ha reconocido la necesidad de "engrasar" dicha relación y de "mejorar los canales de comunicación y de información", con el fin de "conocer de forma previa, como con otras empresas, las intenciones, las previsiones y las maneras en las que el Gobierno Vasco puede ayudar".

Tapia ha explicado que ante situaciones de incertidumbre internacional como las actuales resulta aún "más necesario" mantener una "relación constante, clara y transparente" con las empresas, incluida Michelin.