Griffiths (Seat) asegura que su prioridad es "mantener el empleo" en Martorell y Barcelona

BARCELONA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Seat y Cupra, Wayne Griffiths, ha asegurado este miércoles que la prioridad de la compañía es "mantener el empleo" en las plantas de Martorell y Barcelona y no tener que reducir de nuevo la plantilla.

Lo ha dicho en la rueda de prensa en Casa Seat en Barcelona junto al vicepresidente ejecutivo de Finanzas y Tecnologías de la Información (IT), David Powels, en la que ha presentado los resultados de la compañía, que ha alcanzado un volumen de negocio de 10.500 millones, con un crecimiento del 14%, la segunda cifra más alta de su historia.

"Fue una decisión estratégica al hacer la provisión del año pasado para la reestructuración de la empresa", ha explicado Griffiths en referencia al expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que se llevó a cabo en septiembre de 2022 en las dos plantas debido a la crisis de los semiconductores y la escasez de materias primas.

Entonces se prorrogó hasta el 30 de junio de 2023 --y no hasta el 31 de marzo, como estaba previsto--, algo que según ha asegurado Griffiths no prevé que vuelva a ocurrir: "Espero que no tengamos que prolongarlo, no es nuestro objetivo".

El consejero delegado de Seat y Cupra ha añadido que, no obstante, existe una incertidumbre no solo relativa a la crisis de los semiconductores, sino también relacionada con otros aspectos que no ha especificado y ha avanzado: "Vamos a tener que acostumbrarnos a vivir en un mundo incierto".

Ha asegurado que la compañía trabajará para seguir siendo flexible y aprovechar todos los instrumentos que tenga a su alcance, y ha reiterado que el objetivo es continuar "explotando todo el potencial de producción" que tiene Seat en Martorell.

Griffiths ha destacado la labor de los trabajadores y les ha destinado a ellos la única frase en español de la rueda de prensa: "Gracias a todos por vuestro esfuerzo, compromiso y flexibilidad. No podríamos haber llegado hasta aquí sin vosotros. Juntos estamos dando forma a un futuro eléctrico y vosotros sois la clave y el motor de nuestra empresa".