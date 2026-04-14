Grupo BMW entrega más de 565.000 vehículos en el primer trimestre, un 3,5% menos

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MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo BMW entregó un total de 565.748 vehículos en todo el mundo en el primer trimestre, un 3,5% menos que en el mismo periodo del año anterior, según ha informado la firma alemana este martes.

"En un entorno de mercado complejo, el Grupo BMW logró mantener su posición y confía en que su atractiva gama de productos, tecnológicamente neutra, así como la disponibilidad mundial de los modelos de la Nueva Clase, generarán un impulso cada vez más positivo", ha destacado el grupo.

En el primer trimestre, el Grupo BMW entregó 87.458 vehículos totalmente eléctricos a clientes en todo el mundo (-20,1%), mientras que el descenso entre los electrificados fue menor, de en torno al 15%.

Por marcas, BMW entregó un total de 496.050 vehículos a clientes en todo el mundo durante el primer trimestre (-4,6%). De su lado, por quinto trimestre consecutivo, MINI aumentó sus ventas globales interanuales. Con 68.427 unidades entregadas, la marca registró un crecimiento del +5,9%.

En tanto, la marca Rolls-Royce entregó 1.271 vehículos a clientes en el primer trimestre (-8%) y la división de motos, BMW Motorrad, vendió 42.735 motocicletas y scooters (-4,2%).

BUEN DESEMPEÑO EN EUROPA

Solo en Europa, el grupo vendió 236.422 vehículos, un 3% más interanual, con un fuerte repunte de los modelos eléctricos, que crecieron un 40%. El Grupo BMW también informó de un mayor número de pedidos en todas las tecnologías de propulsión en la región en comparación con el año anterior.

La compañía logró un crecimiento significativo en sus ventas en Alemania, su mercado nacional, con 68.022 unidades entregadas (+10,7%). En China, las ventas del Grupo BMW superaron la fuerte caída general del mercado, aunque descendieron un 10% interanual.

En Estados Unidos, la eliminación de los incentivos para vehículos eléctricos impactó a todo el mercado, con una caída de las ventas del 4,3%. Al mismo tiempo, aumentó la demanda de modelos BMW con motores de combustión interna.