El grupo dueño de MG, SAIC Motor, gana 377,8 millones de euros en el primer trimestre, un 70% menos

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MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo automotriz chino SAIC Motor, dueño de la marca de origen británico MG, ha obtenido un beneficio neto durante el primer trimestre del año de 3.026 millones de yuanes chinos (377,8 millones de euros), lo que se corresponde con un recorte del 70% en sus cifras con respecto a los primeros tres meses del año 2025.

El conglomerado asiático reportó unos ingresos totales durante el periodo de 140.418 millones de yuanes (17.535,5 millones de euros), con un desplome del 78% en su facturación en el primer cuarto del año.

En cambio, la entidad china consiguió aumentar su volumen de ventas con 972.748 vehículos matriculados en todo el mundo, un 3% más que hace un año. De ellas, 55.444 se produjeron en la Unión Europea bajo la marca MG, con un avance del 5,9% en el trimestre.

Igualmente, el dueño de MG registró entre enero y marzo una rentabilidad del 1%, frente al 3,43% del mismo periodo del año anterior, así como un flujo neto de las actividades de explotación de 31.985 millones de yuanes chinos (3.995 millones de euros), un 6,7% menos.