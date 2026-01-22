El grupo Geely prevé vender más de 6,5 millones de vehículos y facturar 122.000 millones en 2030

Logo Geely - GEELY

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo de automoción chino Zhejiang Geely Holding Group, que agrupa las marcas Geely Auto, Lynk & Co, Zeekr, Volvo Cars, Polestar, Proton, Lotus, Smart, Radar, LEVC y Farizon, prevé lograr unas ventas superiores a 6,5 millones de vehículos (tanto turismos como vehículos comerciales) para el año 2030.

Además, la compañía calcula alcanzar unos ingresos superiores a 1 billón de yuanes (122.654 millones de euros) y ubicarse entre los cinco principales fabricantes de automóviles a nivel mundial, con más de un tercio del total de sus ventas fuera de China.

En materia de vehículos eléctricos, Geely espera desarrollar arquitecturas de nuevas energías de clase mundial que cubran modelos de clase A a E y que reduzcan el ciclo promedio de I+D y el costo general por modelo en más del 30%, al tiempo que aspira a sumar una tasa de penetración de vehículos de nueva energía del 75%.

"Mediante el desarrollo coordinado en los mercados nacionales e internacionales, el grupo busca mejorar su ventaja competitiva, convertirse en un líder entre los fabricantes de automóviles globales y ser pionero en la globalización de alta calidad para las empresas chinas", ha explicado Geely en el marco de la presentación de su estrategia para 2030.

CRECIMIENTO DEL 58% RESPECTO A 2025

De esta forma, el grupo Geely prevé elevar sus ventas anuales en un 58% respecto a las cifras de 2025. El pasado año las ventas totales de Geely alcanzaron los 4,116 millones de vehículos, con un incremento interanual del 26%, y lograron cinco años consecutivos de crecimiento.

Las ventas de Geely Holding superaron los 4 millones de vehículos por primera vez, ocupando el séptimo lugar a nivel mundial y convirtiéndose en la empresa de más rápido crecimiento entre los diez principales grupos automotrices del mundo.

De su lado, las ventas de vehículos de nuevas energías alcanzaron los 2,293 millones, un incremento interanual del 58%, con una tasa de penetración del 56%.

FORTALECER LA MARCA GEELY, QUE LLEGA A ESPAÑA EN 2026

Geely Holding se centrará en fortalecer la marca corporativa Geely, a la vez que construye una matriz global de marcas. Geely Holding aprovechará al máximo las ventajas de marca de Geely Auto, Geely Galaxy, Lynk & Co y Zeekr, aprovechando al máximo su ventaja de local y el acceso a las capacidades operativas locales de marcas globales como Volvo, Polestar y Lotus en los mercados europeo y estadounidense.

Además, el grupo trabajará con socios internacionales como Renault Group para crear un nuevo paradigma de cooperación entre marcas abierta, colaborativa y mutuamente beneficiosa.

DESEMBARCO EN ESPAÑA CON 50 CONCESIONARIOS ESTE AÑO

En este contexto, Geely anunció la semana pasada su aterrizaje en España, donde no comenzará a vender sus modelos hasta principios del segundo trimestre de este año. Paralelamente, prevé tener hasta 50 concesionarios operativos en el país a finales de 2026.

Previsiblemente, entre finales del primer trimestre y comienzos del segundo de este año se podría comenzar a ver el Geely E5 en las carreteras españolas. Este SUV eléctrico tiene una autonomía de hasta 530 kilómetros, impulsado por un motor eléctrico de 160 kW. Su gran tamaño, a caballo entre los segmentos C y D, no será incompatible con un precio asequible para el bolsillo del consumidor español, pudiendo situarse en el entorno de los 35.000 euros.

Asimismo, su segunda apuesta en España será el modelo híbrido Starray EM-i Super Hybrid (híbrido enchufable), que tendrá una autonomía combinada de unos 940 kilómetros en ciclo combinado WLTP.