Archivo - Grupo Kymco presenta en Milán el scooter People R Hybrid 125, con un sistema híbrido - GRUPO KYMCO - Archivo

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Grupo Kymco ha anunciado esta semana, en el marco del Salón Internacional de la Moto de Milán, un nuevo scooter de la familia de rueda alta Premium People, que incorpora por primera vez el nuevo sistema híbrido Kymco (Tri-Power Technology) para una conducción "más limpia".

El nuevo vehículo, denominado People R Hybrid 125, supone un nuevo hito en el área global de combustión de la compañía, una vez que el proyecto de electrificación Ionex, consolidado en gran parte de Asia --con 1.700 estaciones de intercambio de baterías en Taiwán-- se encuentra en fase de expansión en otros países asiáticos.

La tecnología híbrida Kymco combina motor de gasolina y asistencia eléctrica para mejorar la aceleración, el consumo y la suavidad de conducción. Además, integra un Generador de Arranque Integrado (ISG) y un sistema de control inteligente.

De esta forma, cuando el conductor acelera, el sistema detecta la demanda de potencia y activa el TPT Bost, que añade empuje eléctrico al motor. Este apoyo mejora las salidas desde parado, reduce el consumo y hace la respuesta del acelerador más inmediata.

Además, la marca ha anunciado dos nuevos scooters para el mercado europeo, un nuevo Agility NX 125, con ABS de doble canal y TCS, y un nuevo crossover X-Tera 350, de estética "aventurera".

Kymco ha anunciado que estas tres propuestas estarán disponibles para Europa a partir del verano de 2026. Kymco España ha mostrado interés en los tres vehículos y pasarán a formar parte del catálogo próximamente, de cuyas fechas de lanzamiento se informará progresivamente.

"El grupo reafirma así su capacidad innovadora y su compromiso con la movilidad sostenible en este momento decisivo, cuando la movilidad global se orienta a la reducción de emisiones y la electrificación", ha señalado el presidente del Grupo Kymco, Chun-Ping Ko.