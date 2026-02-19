Grupo Llavina adquiere 2 nuevos concesionarios y prevé facturar 218 millones en 2026

Concesionario en Sabadell (Barcelona) - GRUPO LLAVINA

BARCELONA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Grupo Llavina, especializado en distribución de vehículos en el área metropolitana de Barcelona, ha anunciado la adquisición de dos concesionarios y que prevé alcanzar una facturación de 218 millones de euros en 2026, informa en un comunicado este jueves.

Los nuevos concesionarios incorporan tres nuevos centros operativos: Toyota Sabadell, Toyota Sant Cugat (con la empresa Ippon Motor Vallès) y Lexus Sabadell, en la línea de su compromiso con ambas marcas japonesas.

Tras la integración de los nuevos activos en el Vallès Occidental, la compañía prevé cerrar el ejercicio 2026 con una facturación de 218 millones de euros, respaldada por un equipo de 280 profesionales "especializados bajo los estándares de calidad de Toyota y Lexus".