GWM roza las 585.900 unidades en el primer semestre a nivel mundial tras aumentar un 2,5% sus ventas - GWM

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El fabricante chino de automóviles GWM (Great Wall Motor) vendió entre enero y junio de este año un total de 583.895 vehículos, lo que supone un crecimiento interanual del 2,5%, en un contexto marcado por la expansión internacional de la marca y el inicio de su actividad comercial en el mercado español con el modelo GWM ORA 5.

Igualmente, la compañía comercializó 108.080 vehículos durante el mes de junio de 2026, con un incremento de sus ventas internacionales superior al 50% respecto al mismo periodo del año anterior, al superar por primera vez las 60.000 unidades comercializadas fuera de China.

En el plano comercial, el ORA 5 continuó ampliando su presencia internacional. En Brasil, las 2.000 unidades del primer lote se vendieron en las primeras 24 horas tras su lanzamiento, mientras que el modelo ya está disponible en siete mercados, entre ellos España, Italia y Colombia.

Asimismo, la empresa inauguró en Dubái el que asegura que es su mayor concesionario fuera de China, con el objetivo de reforzar su presencia en Oriente Medio, y presentó el GWM H7 y la versión híbrida del ORA 5 durante el Salón Internacional de la Movilidad de Kuala Lumpur.

En España, GWM prevé ampliar progresivamente su gama de vehículos durante los próximos meses con la incorporación de modelos como el H7, Jolion Max, TANK 300, P500 y WEY G9. Además, la compañía tiene como objetivo superar los 40 puntos de venta y posventa tras el verano y alcanzar los 50 antes de finalizar el año.