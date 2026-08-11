Hankook gana 2.566 millones de euros en el segundo trimestre del año, un 7,5% menos

Hankook - HANKOOK

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Hankook ha logrado un beneficio de 4,2 billones de wones surcoreanos (2.566,2 millones de euros) en el segundo trimestre del año, lo que supone una caída del 7,5% respecto a las ganancias del mismo trimestre del año anterior.

En este contexto, las acciones de la compañía fabricante de neumáticos han descendido un 6,43% en la sesión bursátil de Seúl este martes, hasta 65,5 wones (0,04 euros) por título.

Los ingresos aumentaron un 11,8% interanual, hasta superar los 56,8 billones de wones surcoreanos (34.724,8 millones de euros) impulsados por la mejora del precio de venta promedio y de la mezcla de productos, así como por el efecto de las divisas.

Por su parte, el beneficio operativo aumentó un 39,5% frente al segundo trimestre de 2025, hasta 5,59 billones de wones (3.416,0 millones de euros), impulsado por la estabilidad de los costes y una mejora en la mezcla de productos, manteniendo una rentabilidad de primer nivel.

De cara al conjunto del año, Hankook mantiene sus previsiones y espera seguir aumentando tanto el crecimiento del volumen como el crecimiento cualitativo impulsado por la rentabilidad en el negocio de neumáticos para el año 2026.

Asimismo, la compañía espera preservar una sólida capacidad de generación de efectivo frente a incertidumbres externas, tales como conflictos geopolíticos y aranceles, mediante la finalización oportuna de los proyectos de expansión en Tennessee y Hungría y la mejora de la rentabilidad de las filiales.