Hankook logra un beneficio operativo de 1.146 millones de euros en 2025 y duplica sus ventas

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La compañía de neumáticos Hankook ha logrado un beneficio operativo de 1.295 millones de dólares (1.146 millones de euros) en 2025, lo que supone un incremento de la cifra del 13% respecto al año anterior, según ha informado este miércoles.

Las ventas se duplicaron (con un incremento interanual del 116%) en el conjunto del año, hasta alcanzar una cifra de negocio de 14.907 millones de dólares (13.189 millones de euros).

A pesar de la mayor incertidumbre económica mundial el año pasado, el crecimiento de las ventas fue impulsado por una demanda resiliente de neumáticos de reemplazo en los mercados globales, combinada con una mayor participación de las ventas de neumáticos de pulgadas altas.

El año pasado, Hankook amplió sus alianzas con marcas globales, incluyendo alianzas con Porsche, BMW, Xiaomi, Lucid Motors, Cupra y Kia. Actualmente, la compañía suministra neumáticos a aproximadamente 40 marcas automotrices globales para alrededor de 300 modelos de vehículos.

En el negocio de neumáticos, las ventas alcanzaron los 10,3 billones de wones surcoreanos (5.988 millones de euros), un 9,6% más interanual, superando los 10 billones de wones por primera vez desde su fundación.

En el segmento de gestión térmica, Hanon Systems, consolidada como filial de Hankook Tire desde el primer trimestre del año pasado, reportó ingresos anuales de 10,8 billones de wones (6.269 millones de euros) en 2025, un 8,9% más interanual, mientras que el beneficio operativo aumentó un 184,5% hasta los 271.800 millones de wones (157 millones de euros).

SUBE EL BENEFICIO OPERATIVO EN EL CUARTO TRIMESTRE

En lo que se refiere al cuarto trimestre, Hankook reportó un beneficio operativo de 334 millones de dólares (287 millones de euros), una cifra superior en un 2,3% a la registrada por la compañía en el mismo período de 2024.

Las ventas ascendieron a 1.897 millones de dólares (1.631 millones de euros), equivalente a un incremento del 4,69% respecto a los últimos tres meses de 2024.

En el cuarto trimestre del año pasado, el negocio de gestión térmica registró ingresos de 2,7 billones de wones (1.567 millones de euros) y un beneficio operativo de 91.200 millones de wones (52,9 millones de euros), lo que demuestra los beneficios de una mejora fundamental sostenida desde la consolidación.