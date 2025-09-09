Haupt (Cupra) espera un desenlace "feliz" para retirar los aranceles de la UE al Tavascan

El ceo interino de Seat y Cupra, Markus Haupt, durante el IAA Mobility 2025. - EUROPA PRESS

Destaca que la marca quiere expandirse en Oriente Medio

MÚNICH (ALEMANIA), 9 (EUROPA PRESS)

El ceo interino de Seat y Cupra, Markus Haupt, confía en obtener un desenlace "feliz" para eliminar los aranceles de la Unión Europea al Cupra Tavascan por producir este modelo en China, según afirma en una entrevista a Europa Press en el marco del IAA Mobility Summit de Múnich (Alemania).

Desde octubre de 2024, la Unión Europea impone aranceles a todos los vehículos eléctricos fabricados en China vendidos en Europa, por lo que Seat está pagando un cargo adicional del 20,7% además del arancel existente del 10% sobre su Cupra Tavascan.

"Llevamos meses intensos de negociación con la Comisión Europea y estamos en la recta final. No puedo avanzar nada, pero somos optimistas porque necesitamos encontrar una salida feliz de todo esto", ha explicado Haupt.

ORIENTE MEDIO

Ha recordado que Cupra "viene de un crecimiento de 2 dígitos en los últimos años" y que en sus 7 años de vida ha lanzado 7 modelos y ha producido más de un millón de coches, lo que anima a la marca a seguir creciendo con más volumen y mercado.

"Estamos explorando nuevos mercados, como la entrada en Oriente Medio, donde hay países que a nivel económico están creciendo mucho y donde tenemos activamente gente que nos está preguntando, tanto clientes finales como posibles importadores o 'dealers", ha expresado Haupt.

CUPRA RAVAL

En el IAA Mobility Summit 2025, que se celebra del 8 al 14 de septiembre en el Messe München de Múnich (Alemania), la firma ha presentado el Cupra Raval, que se lanzará en 2026, siendo el primer integrante de la familia de coches eléctricos urbanos de Grupo Volkswagen.

El domingo, el grupo alemán exhibió los cuatro vehículos que por ahora integrarán esta familia: el Cupra Raval y el Volkswagen ID.Polo, que se fabricarán en su planta de Martorell (Barcelona), y el Skoda Epiq y el Volkswagen ID.Cross, que se producirán en su planta de Pamplona.

"El Cupra Raval es una preserie y representa mucho lo que será el modelo de serie", ha resaltado Haupt.

El lunes, además, presentaron el 'Cupra Tindaya showcar', que en palabras del ceo interino de Seat y Cupra será una realidad a principios de la próxima década y "viene a ser la máxima expresión del diseño de Cupra para los modelos futuros".