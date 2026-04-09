Haupt (Cupra) tiene "la ambición" de vender 40.000 unidades del Cupra Raval este año

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, junto al Cupra Raval - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Seat y Cupra, Markus Haupt, ha explicado que tiene "la ambición" de vender 40.000 unidades del nuevo Cupra Raval este año, aunque ha puntualizado que dependerá del comportamiento del mercado, lo que debería ayudar a que los coches eletrificados sean el 25% de las ventas de Seat y Cupra.

Lo ha dicho este jueves en un encuentro con la prensa tras la presentación mundial del nuevo modelo, en la que han participado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

Haupt ha subrayado que se puede comprar desde este jueves en las tres versiones que estarán disponibles en un primer momento y que estas expectativas de volumen son el "nivel necesario para cumplir con las regulaciones de dióxido de carbono" de la Unión Europea.

Ha señalado que "toda la estrategia de electrificación pasa por cumplir estas regulaciones" de la UE, y que el Raval será el modelo que más deberá aportar.

Ha detallado que el Cupra Raval contará con diferentes tamaños de batería, que permitirán una autonomía de entre 400 y 450 kilómetros, y que puede reducir el número de "escépticos" de la electromovilidad en mercados que tengan menor penetración.

MEDIDAS DE AHORRO

Haupt ha explicado que las medidas de ahorro anunciadas durante la presentación de resultados de 2025 "están teniendo efecto".

Ha celebrado que marzo fue el mes con más ventas de la historia de la compañía, por lo que la empresa ha empezado el año "con buen pie y a buena velocidad".

Preguntado por la competencia china, el consejero delegado ha explicado que la siguen de cerca y que el Cupra Raval es "una respuesta muy fuerte" a estas marcas, aunque ha subrayado que es diferente.