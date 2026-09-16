Haupt (Seat) asegura que no peligran los puestos de trabajo de la fábrica de Martorell (Barcelona)

Archivo - El CEO de Seat y Cupra, Markus Haupt - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Seat y Cupra, Markus Haupt, ha asegurado este miércoles que "claramente" no peligran los puestos de trabajo de la fábrica de Martorell (Barcelona) y ha insistido en que el crecimiento de la compañía es a través de Cupra.

"Siempre hemos dicho que Seat S.A. es una compañía que tiene dos marcas. Seat y Cupra. En todo esto hay una parte que es muy importante que la gente entienda, que es la parte industrial. Martorell es un centro de producción, donde ahora mismo acabamos de lanzar dos modelos nuevos", ha dicho en una entrevista en 'El Periódico de Catalunya' recogida por Europa Press.

Ha expresado que la prioridad de una fábrica tiene que ser poder estar trabajando a capacidad máxima, que es cuando considera que esa fábrica puede ser más competitiva a nivel de costes, y para ello requiere tener el número máximo de empleados. "Esa previsión de futuro, con todo lo que conocemos, hoy se mantiene. Mínimo hasta el final de la década".

Ha señalado que el escenario actual sobre la mesa de producción hasta final de la década es tener la fábrica trabajando a 2.500 coches al día: "Empleamos a 13.000 familias y de forma indirecta a más de 100.000, y soy perfectamente consciente de que algunos titulares han llevado a situaciones de inquietud, y a lo mejor de miedo. Mi mensaje es muy claro, no tengáis miedo".

CUPRA, EL FUTURO

Haupt ha explicado que la automovilística tiene una estrategia "clara" hacia el futuro, donde apunta a Cupra como motor de crecimiento, la cual se adapta a los objetivos de CO2 de las nuevas regulaciones.

"La marca que hemos decidido electrificar es Cupra. Tiene un beneficio por vehículo superior. Por lo tanto, es nuestro motor de electrificación, pero también Seat tiene su ruta, su hoja de ruta fijada hasta por lo menos final de la década, con actualizaciones del Seat Ibiza y Seat Arona, que también electrificamos con versiones 'mild hybrid'", ha apuntado.

Ha remarcado que el volumen de Seat sigue siendo "muy relevante", con más de 250.000 vehículos al año.

Preguntado por si la relación con el Gobierno es buena, lo ha afirmado, y ha puntualizado que de los 3.300 millones de euros que se han invertido en Martorell (Barcelona), han recibido ayudas públicas por 174,7 millones (5,3% de la inversión total).