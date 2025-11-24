Hereu traslada a UGT la necesidad de una hoja de ruta compartida hacia la electrificación. - MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha trasladado el secretario general de UGT FICA, Mariano Hoya, y a los responsables del sindicatos en las plantas de fabricación de vehículos en España la necesidad de mantener entre el Gobierno, la industria y el sindicalismo "una hoja de ruta compartida" dirigida hacia la electrificación.

El titular de Industria ha recalcado que "en este camino, la vuelta atrás sería un error industrial" en una reunión mantenida en la sede del Ministerio de Industria y Turismo, donde ha ratificado la posición de su departamento respecto a un proceso de transformación que aboga por "afrontarlo con sentido común".

Durante el encuentro, el ministro de Industria ha recogido las preocupaciones del sindicato y también de los responsables de las plantas de fabricación de vehículos, además de las propuestas de trabajo que estos le han trasladado con el fin de garantizar el futuro de dichas fábricas en el actual contexto de transición industrial.

Respecto a los trabajadores de esas plantas productivas, Hereu ha reiterado la defensa inequívoca de sus puestos de trabajo y sus condiciones laborales como centro de todas las políticas gubernamentales.

Asimismo, ha destacado las posibilidades de desarrollo para el tejido industrial que nacen del hecho de que España ocupe la segunda posición de productores europeos y el noveno mundial.

En este sentido, Hereu ha puesto en valor la estrategia Plan Auto 2030, que se presentará la próxima semana con el objetivo de asegurar el camino de la electrificación de la industria del automóvil.