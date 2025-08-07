Hertz recorta pérdidas un 30% en el primer semestre, hasta 634 millones y se dispara un 10% en Bolsa

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La empresa de alquiler de vehículos Hertz ha recortado sus pérdidas casi un 30% en el primer semestre respecto al mismo período del año anterior, hasta quedarse con unos 'números rojos' de 737 millones de dólares (634 millones de euros).

Con arreglo a este mejor rendimiento semestral, las acciones de Hertz han arrancado la jornada bursátil de este jueves en Nueva York con un rebote del 10%, hasta negociarse a un precio individual de 6,13 dólares (5,28 euros).

"Nuestra transformación está tomando impulso. Gracias a un control riguroso de costes y el esfuerzo de nuestro equipo, es evidente que nuestra estrategia está dando resultados. Estamos construyendo una Hertz más fuerte y resiliente, con solidez operativa, disciplina financiera y posicionada para liderar el futuro de la movilidad", ha expresado el consejero delegado de Hertz, Gil West.

De su lado, los ingresos han caído un 9,8% en términos interanuales, hasta registrar una cifra de negocio de 3.998 millones de dólares (3.433 millones de euros). Mientras, los costes han sido un 4,9% más bajos que hace un año.

En lo que se refiere únicamente al segundo trimestre del año, las pérdidas se han reducido un 66%, hasta quedarse en 294 millones de dólares (253 millones de euros) y la cifra de negocio se ha contraído un 7%.

Por segmentos, por sus operaciones en América, Hertz ha facturado un 10% menos en el segundo trimestre del año, hasta quedarse con unos ingresos de 1.738 millones de dólares (1.496 millones de euros). Mientras, la facturación por su actividad internacional ha escalaro un 5% interanual.

Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado ha sido de 1 millón de dólares (860.000 millones de euros) frente a la cifra negativa de 460 millones de dólares (396 millones de euros) del mismo trimestre del año anterior.

Este es el primer trimestre positivo de Ebitda ajustado de la compañía en casi dos años, como resultado de "su gestión disciplinada de flota, eficiencia operativa y rigurosa gestión de costos", según ha explicado la propia Hertz.