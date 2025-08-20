Hertz se une a Amazon para vender sus vehículos de segunda mano en su plataforma - HERTZ

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La división de venta de coches de Hertz, Hertz Car Sales, se ha unido a Amazon Autos para permitir a los compradores explorar, financiar y comprar entre una selección de miles de vehículos usados de alta calidad, según ha anunciado la compañía este miércoles.

Esto marca un paso significativo en la estrategia de transformación más amplia de Hertz, que incluye forjar asociaciones tecnológicas innovadoras para brindar una experiencia al cliente más fluida y hacer que su inventario de vehículos usados en buen estado sea más accesible para los clientes de todo el país, tanto en línea como en sus sucursales.

"Nuestro objetivo es reinventar la experiencia de compra de automóviles y llegar a los clientes dondequiera que estén, ya sea en línea o en persona, con comodidad, confianza y escala. Amazon Autos es el socio ideal para ayudarnos a lograrlo", ha afirmado el vicepresidente ejecutivo de Ventas de Autos de Hertz, Jeff Adams.

Como el primer concesionario de flotas de Amazon Autos, Hertz Car Sales amplía su inventario disponible en Amazon Autos para ofrecer una mayor selección de vehículos en buen estado de marcas reconocidas como Ford, Toyota, Chevrolet, Nissan y más. Los clientes ya pueden explorar los anuncios de Hertz Car Sales en Amazon Autos, completar su compra en línea y recoger su vehículo en las sucursales de Hertz Car Sales.

Inicialmente, la operación comenzará en Dallas, Houston, Los Ángeles y Seattle, y se planea expandirse a las 45 sucursales de Hertz Car Sales en todo el país.

"Nos entusiasma que Hertz Car Sales se una a los cientos de concesionarios franquiciados de nuestra tienda, ofreciendo miles de vehículos adicionales para que los clientes elijan. Esta colaboración nos permite ofrecer una selección más amplia de vehículos en buen estado de más concesionarios en todo el país, manteniendo la simplicidad que los clientes esperan de Amazon", ha apuntado Fan Jin, director global de Amazon Autos.