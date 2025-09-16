Honda abre pedidos para su WN7, la primera motocicleta eléctrica de la marca, desde 15.000 euros. - TOYOTA

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Honda ha anunciado la revelación de su primera motocicleta grande totalmente eléctrica, la cual se comercializará con el nombre de Honda WN7 y se lanzará el próximo 4 de noviembre con un precio desde los 15.000 euros.

La marca japonesa ya ha abierto el proceso de pre-reserva, disponible en toda la red de concesionarios de la marca en el mercado nacional.

La Honda WN7 está preparada para ofrecer unas prestaciones muy interesantes para los aficionados a las dos ruedas gracias a un ajustado peso en orden de marcha de solo 217 kg y a un tren de potencia (basado en un motor de 18kW de refrigeración líquida) que desarrolla un nivel de entrega de potencia similar al de una motocicleta con motor de combustión interna (ICE) de 600cc, pero con un par de 100Nm --comparable al de un ICE de 1000cc--.

Asimismo, también estará disponible una versión de 11kW para aquellos que solo tengan el carnet A1, ampliando así el acceso al motociclismo propulsado por baterías.

130 KILÓMETROS DE AUTONOMÍA ELÉCTRICA

La Honda WN7 mantiene el diseño esbelto y futurista de la EV FUN Concept presentado por la firma nipona en 2024 y ofrecerá más de 130 kilómetros de autonomía con su batería fija de ion-litio y opciones flexibles para eliminar el estrés de la recarga.

La Honda WN7 es compatible con la carga rápida CCS2 usada en el mundo de la automoción, lo que significa que es posible pasar del 20 al 80% de la carga en solo 30 minutos, mientras que con cargadores domésticos "wall box" de 6 kVA una carga completa de 0 a 100% se realizará en menos de 3 horas.

Por último, su propulsor eléctrico le permitirá unas velocidad máxima de más de 110 km/h. A falta de conocer más detalles, la WN7 incluirá una pantalla TFT de cinco pulgadas con conectividad RoadSync, varios mapas motor EV configurables, además de iluminación LED delante y detrás.