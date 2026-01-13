Honda adoptará un nuevo emblema 'H' en su negocio de automóviles a partir de 2027

Nuevo emblema de Honda - HONDA

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Honda ha anunciado que adoptará un nuevo emblema 'H' con un diseño renovado como símbolo de su negocio de automóviles, cuya aplicación está prevista tanto para sus vehículos eléctricos (EV) como para los principales híbridos eléctricos (HEV).

El uso del nuevo emblema empezará con los vehículos de próxima generación del fabricante que se introducirán a partir de 2027, además de aplicarse a otras áreas de negocio, como concesionarios, iniciativas de comunicación y actividades relacionadas con la competición automovilística.

Con un especial énfasis en la aplicación de la electrificación y las tecnologías inteligentes, el nuevo emblema 'H' representa la forma en que Honda planea abordar el período de transformación que está experimentando actualmente la industria del automóvil, con el objetivo de seguir ofreciendo nuevo valor a sus clientes.

Introducido por primera vez en 1963, el emblema 'H' ha experimentado varios cambios de diseño a lo largo de los años, y esta última versión se presenta para marcar la llegada de su próxima generación de vehículos eléctricos, incluida la Serie Honda 0.

El diseño representa dos manos extendidas, simbolizando "el compromiso de Honda de aumentar las posibilidades de movilidad y satisfacer las necesidades de las personas en todo el mundo", y se implementará gradualmente en el negocio de automóviles.