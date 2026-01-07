Hyundai escala a un máximo histórico en Bolsa tras una posible alianza en robótica e IA con Nvidia

Novedades de robots de Hyundai - HYUNDAI

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Hyundai ha logrado un máximo histórico en la Bolsa de Seúl, tras registrar un incremento respecto al martes del 13,8%, hasta los 350.500 wones coreanos (206 euros) por acción, tras anunciar sus últimas novedades en robótica de cara a 2028 y ante la posibilidad de un acuerdo de colaboración con Nvidia.

En concreto, la unidad Boston Dynamics de Hyundai ha presentado la última incorporación de un robot humanoide diseñado para trabajar en sus plantas de fabricación a partir de 2028, incluida una planta en Savannah (Estados Unidos).

La firma surcoreana también planea reforzar una asociación estratégica con Nvidia, aprovechando la tecnología del gigante del chip para acelerar la innovación y mejorar la eficiencia. Ambas empresas firmaron en octubre un acuerdo para construir un clúster físico de IA de 3.000 millones de dólares (2.500 millones de euros) en Corea del Sur.

El fabricante con sede en Seúl planea inicialmente desplegar su robot Atlas para manejar tareas altamente repetitivas, como la organización de los componentes en el orden en que se instalan en los vehículos, antes de que los incluya en el trabajo de montaje más complejo en 2030, según ha explicado en un comunicado de la conferencia de tecnología CES en Las Vegas.

El robot humanoide Atlas dispone de manos a escala humana con detección táctil y articulaciones totalmente giratorias capaces de levantar hasta 50 kg y funcionar a temperaturas tan bajas como -20ºC y tan altas como 40ºC.

Hyundai pretende producir en serie hasta 30.000 robots al año en una nueva planta de EE.UU., como parte de una iniciativa más amplia para combinar la inteligencia artificial con la robótica. El anuncio se produce después de que el presidente ejecutivo, Chung Euisun, dijera que su empresa necesita adoptar la tecnología de IA de vanguardia para evitar quedarse rezagada frente a sus competidores.

La industria automovilística ha estado a la vanguardia de los esfuerzos por automatizar más procesos en las cadenas de montaje para reducir los costes laborales y reforzar la seguridad de los trabajadores. Con la IA, los fabricantes de automóviles ven oportunidades de obtener nuevas fuentes de ingresos y mejorar la experiencia de los conductores con innovaciones como el manos libres.

Hyundai "espera que los humanoides se conviertan en el mayor segmento del mercado de la inteligencia artificial física en el futuro y se ha fijado el objetivo de producir en serie el modelo de producto Atlas, desplegando unidades a escala en centros industriales como robots humanoides listos para la producción".

El fabricante de automóviles lanzó su Robotics Lab en 2019, y dos años más tarde adquirió Boston Dynamics, que ha tenido éxito comercial con un perro guardián robótico llamado Spot y un brazo robótico móvil conocido como Stretch para reabastecer almacenes.

La compañía surcoreana planea invertir 125 billones de wones (73.600 millones de euros) en Corea del Sur durante los próximos cinco años en IA, robótica y otras nuevas tecnologías, y otros 26.000 millones de dólares (22.251 millones de euros) en Estados Unidos hasta 2028.